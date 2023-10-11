بلينكن يزور المنطقة الأربعاء لبحث تدابير تعزّز أمن إسرائيل

MENAFN - Amman Net) يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأردن وفلسطين المحتلة، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأردنيين ومسؤولين في الجانب الإسرائيلي.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء، إلى أن بلينكن يزور "إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول 2023، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين.

وأضاف البيان أن الوزير سيكرر تعازيه "لضحايا الهجمات ضد إسرائيل ويدين تلك الهجمات بأشدّ العبارات".

وسيؤكد الوزير مجددا تضامن الولايات المتحدة مع الحكومة والشعب الإسرائيلي، وسيناقش أيضا التدابير الرامية إلى تعزيز أمن إسرائيل والتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.