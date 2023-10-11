بلينكن يزور المنطقة الأربعاء لبحث تدابير تعزّز أمن إسرائيل

(MENAFN
- Amman Net) يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأردن وفلسطين المحتلة، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأردنيين ومسؤولين في الجانب الإسرائيلي.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء، إلى أن بلينكن يزور "إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول 2023، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين.
وأضاف البيان أن الوزير سيكرر تعازيه "لضحايا الهجمات ضد إسرائيل ويدين تلك الهجمات بأشدّ العبارات".
وسيؤكد الوزير مجددا تضامن الولايات المتحدة مع الحكومة والشعب الإسرائيلي، وسيناقش أيضا التدابير الرامية إلى تعزيز أمن إسرائيل والتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
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