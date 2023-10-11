الاحتلال ينشر صور وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي وصول أول طائرة نقل عسكرية أميركية محملة بالسلاح والذخيرة مقدمة لتل أبيب لتمكين جيش الاحتلال من توجيه ضربات "مؤلمة" ضد الفلسطينيين في غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلي صور وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية متقدمة، قائلا -في بيان- إنها ستسمح بتنفيذ ضربات كبيرة، كما أنها تأتي استعدادا لسيناريوهات أخرى.
في غضون ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي فيديوهات من جولة الّلواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية في مواقع فرقة غزة بالإضافة إلى توثيق نشاط الجيش هناك. الجزيرة نت
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