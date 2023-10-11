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الاحتلال ينشر صور وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية

10/11/2023 5:16:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي وصول أول طائرة نقل عسكرية أميركية محملة بالسلاح والذخيرة مقدمة لتل أبيب لتمكين جيش الاحتلال من توجيه ضربات "مؤلمة" ضد الفلسطينيين في غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صور وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية متقدمة، قائلا -في بيان- إنها ستسمح بتنفيذ ضربات كبيرة، كما أنها تأتي استعدادا لسيناريوهات أخرى.

في غضون ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي فيديوهات من جولة الّلواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية في مواقع فرقة غزة بالإضافة إلى توثيق نشاط الجيش هناك. الجزيرة نت


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