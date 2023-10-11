Wednesday, 11 October 2023 01:16 GMT

مستعمرون يقتحمون الأقصى

10/11/2023 5:16:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت مصادر، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.


وفا


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