شاهد لحظة إطلاق كتائب القسام طائرات مسيرة انتحارية نحو العدو

شاهد لحظة إطلاق كتائب القسام طائرات مسيرة انتحارية نحو العدو
التاريخ
10/11/2023 5:16:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد لإطلاق عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية تجاه الأهداف المعادية خلال معركة طوفان الأقصى.
واستهدفت كتائب القسام مسيّرة صهيونية من نوع "هيرمز" في سماء المحافظة الوسطى ب3 صواريخ "متبر1"
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