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شاهد لحظة إطلاق كتائب القسام طائرات مسيرة انتحارية نحو العدو

10/11/2023 5:16:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد لإطلاق عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية تجاه الأهداف المعادية خلال معركة طوفان الأقصى.

واستهدفت كتائب القسام مسيّرة صهيونية من نوع "هيرمز" في سماء المحافظة الوسطى ب3 صواريخ "متبر1"


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