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ماذا يحدث للجسم عند تناول مشروبات الطاقة يوميا؟

10/11/2023 5:16:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مشروبات الطاقة هي مشروبات تحتوي عادةً على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات المضافة والمواد المضافة الأخرى والمنشطات القانونية.


ويمكن لهذه المنشطات أن تزيد من اليقظة والانتباه والطاقة، بالإضافة إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس، وغالبًا يكون لها تأثير ضار على الجهاز العصبي.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب 1مشروبات الطاقة يوميًا؟
يختلف كل إنسان عن الآخر، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي تحدث نتيجة تناول مشروب الطاقة بشكل منتظم، والتي تتمثل في:


- الشعور بمزيد من اليقظة
بعض الأبحاث ربطت الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة بتحسين اليقظة والمزاج المرتفع ورد الفعل السريع والقدرة على التحمل البدني.
- التأثير على الجهاز العصبي
مشروبات الطاقة قد تكون خطيرة، خاصًة تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، أو إذا كنت تحتسي العديد منها في فترة زمنية قصيرة".
تشير الأبحاث المنشورة في مايو 2019 في مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى أن "الكميات الكبيرة من الكافيين والمنشطات الأخرى الموجودة في مشروبات الطاقة قد تكون ضارة بالجهاز العصبي، مثل زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس".

يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الشعور بالقلق والتوتر والعصبية أو تؤدي إلى مشاكل في النوم.


- استهلاك كمية كبيرة من الكافيين
بالرغم من أن القليل من الكافيين يمكن أن يساعد في تحسين اليقظة العقلية والطاقة والمزاج، ولكن تناول مستويات عالية من الكافيين بانتظام يمكن أن يسبب الجفاف، نظرًا لأن الكافيين مدر للبول، ويسبب أيضا مشاكل في المعدة والصداع والأرق.


- زيادة كمية السكر المضاف في الجسم
معظم مشروبات الطاقة يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بدرجة كبيرة، ويليه انهيار سريع، مما قد يجعلك تشعر بالتعب أكثر مما كانت عليه قبل تناول رشفتك الأولى، وهو الهدف المعاكس تمامًا لمعظم الأفراد الذين يستخدمون مشروبات الطاقة.

الكونسلتو

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