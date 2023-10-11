هل يمكن ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلات البرد؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التمارين الرياضية من العادات التي تحافظ على صحة الجسم بشكل كبير خاصًة إذا تم الانتظام على ممارستها إلى جانب تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من فرص الإصابة بالأمراض.



تعتبر أفضل طريقة للحفاظ على مناعة الجسم هي ممارسة الرياضة حيث تنتقل خلايا الدم البيضاء المكافحة للعدوى بشكل أسرع مما يحسن من وظائفها، حيث يؤكد الأطباء على اهمية ممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30 دقيقة مثل المشي أو السباحة أو الجري أو ركوب الدراجات.



أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن ممارسة التمارين المعتدلة يمكن أن تقلل من نزلات البرد التي يصاب بها الأشخاص مقارنة بالأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة تمامًا وذلك لأن الرياضة تزيد من عدد خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة الالتهابات.



هل يمكن ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بالإنفلونزا؟

أثبتت نتائج الدراسات، أن الراحة أثناء الإصابة بالأنفلونزا تزيد من فرصة التعافي وتقوية جهاز المناعة، وبالتالي ففي حالة الإصابة بالحمى فمن الأفضل تجنب ممارسة الرياضة تمامًا لمدة تتراوح من يومين إلى خمسة أيام وذلك لتجنب فقدان الرطوبة من الجسم.



بالإضافة إلى ذلك فإن الأنفلونزا مُعدية، وبالتالي يجب الحرص على تجنب الرياضة حتى تختفي الأعراض تمامًا حتى لا تنتقل العدوى لباقي الأشخاص، والأفضل من ذلك هو استشارة الطبيب المختص قبل ممارسة الرياضة أثناء الإصابة.



متى يتم استشارة الطبيب المختص؟

عادًة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أي أعراض مزعجة أثناء ممارسة الرياضة والإصابة بالأنفلونزا من بينها:

- الدوار.

- الشعور بضيق في الصدر.

- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

- السعال.

- عدم القدرة على التوازن.

الكونسلتو

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