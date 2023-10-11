اختلاف دينارين على سعر ليرة الذهب الانجليزية محلياً اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزية بمقدار دينارين، حيث وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 310 دنانير محلياً اليوم الأربعاء، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وارتفع سعر ليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 273 دينارًا.



وأكد ديب في حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير"، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.



وأشار إلى أن سعر الأونصة وصل اليوم إلى 1864 دولارًا في التداولات العالمية.



