اختلاف دينارين على سعر ليرة الذهب الانجليزية محلياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزية بمقدار دينارين، حيث وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 310 دنانير محلياً اليوم الأربعاء، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وارتفع سعر ليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 273 دينارًا.
وأكد ديب في حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير"، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.
وأشار إلى أن سعر الأونصة وصل اليوم إلى 1864 دولارًا في التداولات العالمية.
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