زيلينسكي: الصراع مع روسيا في مرحلته الأخيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن اعتقاده بأن ما يحدث الآن هو "الجزء الأخير من الحرب، وليس الجزء الأوسط".



جاء ذلك في مقابلة مع 4 صحفيين رومانيين بثتها قناة Digi-24 التلفزيونية، حيث قال زيلينسكي: "لا أستطيع تحديد موعد محدد (لنهاية النزاع)، إلا أن هذا هو الجزء الأخير من الحرب، وليس الأوسط.. أعتقد أننا في الجزء الأخير. لدينا هموم كثيرة، المال والسلاح، لكننا في الجزء الأخير، وهو الأصعب".



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن رومانيا قدمت ذخيرة مدفعية إلى كييف، حيث تابع: "المساعدة من رومانيا مهمة للغاية، فأنتم تعرفون ما نحتاج إليه، وقد تلقينا ذخيرة مدفعية، كنا نفتقر إليها.. لقد ساعدنا الناس من كل مكان، من الغرب، وأرسلوا أسلحة، وساعدتمونا في ذلك بسلاح المدفعية. وإذا تمكنت رومانيا من مساعدتنا بأنظمة الدفاع الجوي، سيكون ذلك أمرا رائعا، فلديكم أنظمة لا نملكها نحن".



وردا على سؤال ما إذا كانت كييف مستعدة للاعتراف بعدم وجود اللغة المولدوفية، قال زيلينسكي: "بصراحة، لا أرى مشكلة كونية في ذلك، بالنسبة لي ليست هذه مشكلة. أتفهم أن البعض يقولون إن مولدوفا هي رومانيا.

بالنسبة لي ليست هذه مشكلة ملحة". وشدد على أن الحكومة الأوكرانية "ستجتمع وتتخذ قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن، في غضون أسبوعين"، وعبر عن ميله إلى اتخاذ قرار بتعزيز الشراكة وحل هذه المشكلات.



وكان رئيس مجلس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو قد دعا في وقت سابق إلى "الاعتراف بأن ما يسمى باللغة المولدوفية غير موجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة".



وسُئل زيلينسكي عما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فأجاب: "إذا استمرت الحرب، نعم. وإذا انتهت الحرب، لا. لا أستطيع الهروب أثناء الحرب".

RT