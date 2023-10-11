منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي .. طريق السعادة يعود بالنفع على جميع دول العالم

(MENAFN
- Al Watan) تستضيف الصين منتدى قمة "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي في بكين في أكتوبر من هذا العام.
ولا يعد المنتدى الحدث الأكثر جدية لإحياء الذكرى العاشرة لمبادرة " الحزام والطريق " فحسب، وإنما منصة مهمة لجميع الأطراف لمناقشة البناء المشترك عالي الجودة لتعاون "الحزام والطريق" أيضاً. وستعمل الصين مع المجتمع الدولي على تلخيص الخبرات وإجراء تبادلات متعمقة وتعزيز التعاون لقيادة التطوير المستمر للبناء المشترك عالي الجودة لـ "الحزام والطريق".
اقترح الرئيس شي جين بينغ خلال زيارته كازاخستان وإندونيسيا في سبتمبر وأكتوبر 2013، على التوالي البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، ما فتح البناء المشترك لمبادرة " الحزام والطريق" فصلا جديدا في التعاون الدولي. وفي السنوات العشر الماضية، من التخطيط إلى التنفيذ، أصبحت المبادرة المنتج العام الدولي الأكثر شعبية وأكبر منصة للتعاون الدولي. ومع الالتزام بمبدأ التشاور والتعاون والمنفعة للجميع، حققت مبادرة "الحزام والطريق" نتائج مثمرة على مدار السنوات العشر الماضية. حيث تم استقطاب أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم للمشاركة، وتشكيل أكثر من 3000 مشروع تعاوني، وتحفيز استثمار ما يقرب من تريليون دولار أمريكي، وخلق 420 ألف فرصة عمل للدول الواقعة على طول الطريق. كما تثبت هذه الإنجازات على ان بناء "الحزام والطريق" هو "طريق السعادة" الذي يعود بالنفع على جميع دول العالم.
ومع كون التعاون المربح للجانبين حجر الزاوية، فإن "طريق السعادة" يتسع أكثر فأكثر.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، نجح البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" في بناء عدد من المشاريع البارزة، مثل قطارات شحن الصين-أوروبا، والممر البري والبحري الغربي الجديد، وخط السكك الحديدية بين الصين ولاوس، وميناء بيريوس، وإرساء أساسًا متينًا لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والقدرة الإنتاجية، وتوسيع مجال التعاون في مجال الطاقة والموارد. ومحطة بوتالام لتوليد الطاقة في سريلانكا التي تضيء آلاف المنازل، وخط سكة حديد مومباسا-نيروبي في كينيا الذي يعزز النمو الاقتصادي المحلي بأكثر من نقطتين مئويتين، و"ورشة لوبان" التي تساعد الشباب في أكثر من 20 دولة على إتقان التعليم المهني مهارات .... كل هذه "المعالم الوطنية" و"مشاريع تحسين معيشة الشعب" و"آثار التعاون" ضخت زخما جديدا في تنمية البناء المشترك للبلاد. وقد استخرج معهد بروغل للدراسات، مؤسسة بحثية أوروبية، البيانات التي نقلتها وسائل الإعلام الرئيسية فيما يقرب من 150 دولة، وعلى هذا الأساس، وتم إجراء تحليل كمي لاهتمام الرأي العام العالمي وتوجهه العاطفي بشأن مبادرة "الحزام والطريق"، وخلص التقرير النهائي الذي صدر إلى أن معظم مناطق العالم لديها وجهة نظر إيجابية للغاية بشأن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
ومع الابتكار الأخضر كلون الخلفية، أصبح "طريق السعادة" أكثر جمالا. وأصبح اللون الأخضر خلفية مميزة للبناء المشترك عالي الجودة لمبادرة "الحزام والطريق" للتنمية الخضراء، من التحالف الدولي للتنمية الخضراء "الحزام والطريق"، إلى "برنامج مبعوث طريق الحرير الأخضر"، ومن ثم إلى مبادرة شراكة التنمية الخضراء "الحزام والطريق". ويعتقد سولهايم، الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، أن مبادرة "الحزام والطريق" أصبحت أكبر قوة دافعة للتنمية الخضراء العالمية.
ومع الإطلاق المستمر لجولة جديدة من طاقة الثورة التكنولوجية والصناعية، ينفذ شركاء بناء "الحزام والطريق" تعاونًا دوليًا نشطًا في المجالات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، وقد أصبح "طريق الحرير الرقمي" جسرًا رقميًا لتعزيز أنواع جديدة من العولمة، كما يتم إثراء محتويات "الحزام والطريق" باستمرار. وقال سوراج شاتين تاي، نائب رئيس الوزراء التايلاندي السابق، إن البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" لا يجلب الاتصال بالبنية التحتية فحسب، بل يعزز أيضًا الروابط بين الشعوب والتبادلات بين الثقافات والتعاون الاقتصادي الرقمي، مما يفضي إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح، وتعزيز الرخاء والتنمية في العالم بأسره.
تتطلع جميع الأطراف المشاركة في منتدى قمة "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي في بكين إلى إيجاد إجابات حول كيفية الاستمرار في تعزيز التنمية عالية الجودة للبناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، وكيفية ضخ زخم جديد في بناء مجتمع التنمية العالمي.
ويعد منتدى قمة التعاون الدولي "الحزام والطريق" حدثا دوليا رفيع المستوى في إطار "الحزام والطريق"، والذي يتم في إطاره، إنشاء سلسلة من منصات التعاون المتعددة الأطراف، ما يعكس مفاهيم وآليات وتدابير للبناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، وبفضله كمنصة لالتحام، تم توسيع فرص التعاون لجميع الأطراف بشكل أكبر.
بعد عشر سنوات، ستبحر السفينة مرة أخرى. وسيعمل منتدى قمة "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي على زيادة تعزيز التوافق الدولي، ورسم خطة للتعاون، وتمهيد الطريق للتنمية المشتركة، ورسم صورة مشرقة للتنمية الخضراء، بحيث يسير البناء المشترك عالي الجودة " "الحزام والطريق" بثبات وبعيدا.
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