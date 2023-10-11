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الصناعات الخضراء أصبحت قوة نمو جديدة للاقتصاد الصيني

10/11/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Al Watan) تم مؤخرا توصيل أول مجموعة من توربينات الرياح البحرية بسعة 16 ميغاواط، ويمكنها توليد 34.2 كيلوواط من الكهرباء بشبكة توليد الطاقة في مزرعة الرياح البحرية الصينية بفوجيان. ويذكر أن القدرة المركبة لتوليد الطاقة غير الأحفورية في الصين قد بلغت 50٪ من الإجمالي العام، محققة إنجازا تاريخيا بتجاوز قدرة التوليد الأحفورية، مما يعكس التطور السريع للطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون في الصين.
التنمية الخضراء هي نمط من التنمية يحقق أكبر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بأقل تكلفة من مادية وبيئية، وهي أيضا تنمية عالية الجودة ومستدامة. وقد تميز النمو الاقتصادي الصيني خلال النصف الأول من العام الحالي بتناسق التحول الأخضر وسرعة النمو. حيث حافظت جودة الهواء في الصين عند مستوى مرتفع نسبيًا، وانخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي
ولا يمثل التحول الأخضر وسيلة قوية لتوفير الطاقة وتقليل الاستهلاك وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة فحسب، بل يمنح الصناعة مساحة أوسع للنمو. فالتنمية الخضراء والدائرية ومنخفضة الكربون تمثل اتجاه الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي في العصر الحالي، وهي أكثر مجالات التنمية الواعدة.
وقد استفادت الصين من إمكاناتها في هذا المجال وشكلت العديد من نقاط النمو الاقتصادي الجديدة. وخلال في النصف الأول من العام الحالي، زاد إنتاج الخلايا الكهروضوئية وتوربينات الرياح في الصين بنسبة 54.5٪ و48.1٪ على أساس سنوي. كما شهدت الصناعات المتعلقة بالتحول الأخضر نموا سريعا، حيث إنتاج الزجاج شديد الوضوح والبولي سيليكون المستعمل في صناعة الطاقة الشمسية على التوالي بـ 89.1٪، 86.4٪.
بالإضافة إلى ذلك، زاد إنتاج بطاريات الليثيوم وصناعة أعمدة شحن السيارات بـ 46.4٪ و53.1٪ على أساس سنوي على التوالي. وشكّلت التنمية الخضراء دعماً قوياً لاستمرار تعافي الاقتصاد الوطني والانتعاش الشامل.

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