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الخزف وصلة حضارية بين الصين والعالم العربي

10/11/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Al Watan) احتضن المركز الثقافي الصيني بالقاهرة قبل أيام، ندوة "الصين في عيون المصريين: تبادل ثقافة الخزف بين الصين ومصر على طريق الحرير". وإلى جانب المحاضرات القيّمة التي قدمها المشاركون، شهدت الندوة أيضا عرضا موسيقيا قدمته فرقة الخزف من مدينة جينغدتشن التي تعد مركز ثقافة الخزف في الصين.
وقد مثل الخزف أحد العناصر الثقافية الأساسية التي شكلت التبادل الثقافي والتجاري بين الصين والعالم العربي منذ العصور القديمة. حيث انتشر الخزف الصيني بشكل واسع مع ازدهار التجارة والتبادلات على طول طريق الحرير القديم. واستعملته العائلات الأرستقراطية في كثير من الدول العربية للديكور والحفظ على شكل تحف.
وإلى الآن، يمكن العثور على الخزف الصيني في العديد من المواقع التاريخية في الدول العربية. على سبيل المثال، تم اكتشاف عشرات الآلاف من قطع الخزف الصيني في مدينة الفسطاط جنوب القاهرة. مما مثل شاهدا تاريخيا على دخول الخزف الصيني إلى مصر والتبادل الثقافي بين البلدين منذ القدم. في المقابل، تركت الثقافة العربية بصمتها على الخزف الصيني أيضا، حيث يمكن رؤية حروف وعبارات عربية على العديد من الآثار الخزفية المكتشفة.
خلال عهد أسرتي مينغ وتشينغ، أسهم ازدهار طريق الحرير البحري في زيادة صادرات الخزف الصيني إلى الدول العربية. إذ تقول هو شيومي، رئيسة بلدية جينغدتشن، أن جينغدتشن قد ربطتها تبادلات طويلة مع الدول العربية في تجارة الخزف. فمنذ أكثر من 600 عام، قام البحار الصيني تشنغ خه بنقل الخزف على أسطوله البحري وتصديره إلى العالم العربي. كما أضاف خزف جينغدتشن إبان حكم أسرة يوان صباغة السمالتوم من الشرق الأوسط، والتي منحت الخزف الأبيض والأزرق منظرا لامعا، وأسهمت في شهرته عالميا.
وفي هذا الصدد، قال الفنان التشكيلي المتخصص في الخزف والرئيس السابق للصندوق المصري للتنمية الثقافية، فتحي عبد الوهاب، أن المصريين يطلقون على الخزف اسم "صيني". وأن الخزف هو أول ما يتبادر لأذهان العرب عند ذكر الصين.
وقالت الرسامة التونسية ليلى السهيلي، أن هناك العديد من الفنانين التونسيين الذين باتوا أكثر اهتماما بدراسة الثقافة الصينية. معتبرة أن البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، سيتيح فرصا جديدة للتبادلات الثقافية العربية الصينية. مشيرة إلى أن هذه التبادلات ستثمر المزيد من النتائج في ظل الجهود المشتركة من الجانبين.
من جهة أخرى، قالت هيفاء أبوغزالة، الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية أن الثقافة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الروابط بين الناس وتشكيل الإحساس بالهوية. مؤكدة على أن العالم العربي والصين يتمتعان بتاريخ طويل وتراث ثقافي عريق، ويشتركان في العديد من القيم، مثل التسامح والسلام والصداقة. مما يعزّز بشكل فعال التعايش المتناغم بين الحضارتين العربية والصينية.
يُذكر أنه إلى غاية نهاية العام الماضي، قامت أربع دول عربية، وهي مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتونس، بإدراج اللغة الصينية في أنظمة التعليم الوطنية. وأنشأت 15 دولة عربية أقسامًا للغة الصينية في الكليات والجامعات. كما افتتحت 13 دولة عربية 20 معهدًا كونفوشيوس و2 فصل كونفوشيوس.
وفي الإمارات العربية المتحدة وحدها، يوجد حاليًا 158 مؤسسة تعليمية، بين مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال تقدم دورات في اللغة الصينية. كما أطلقت مصر مشروعا تجريبيا لتعليم اللغة الصينية في 12 مدرسة ثانوية. مما يعكس تطور التبادلات الشعبية بين الشعبين الصيني والعربي، ويضاعف التطلعات نحو أفق أكثر إشراقا للعلاقات بين الجانبين.

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