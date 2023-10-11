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ما علاقة إيلون ماسك بأحداث غزة ؟

10/11/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Al Watan) حذر تييري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الملياردير الأميركي إيلون ماسك من المعلومات المضللة المنتشرة على منصة "إكس" التي يمتلكها في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل.
وقال بريتون لماسك في رسالة اطلعت عليها رويترز: "لذلك أدعوك إلى التأكد بشكل عاجل من فاعلية أنظمتك، وتقديم تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة إلى فريقي".
كما ذكّر بريتون ماسك بأنه بحاجة إلى "إجراءات متناسبة وفعالة لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها الأمن العام والخطاب المدني الناجم عن المعلومات المضللة".
وأضاف: "تبلغ وسائل الإعلام العامة ومنظمات المجتمع المدني على نطاق واسع عن حالات الصور والحقائق المزيفة والمتلاعب بها المتداولة على منصتك في الاتحاد الأوروبي، مثل الصور القديمة المعاد توظيفها للنزاعات المسلحة غير ذات الصلة أو اللقطات العسكرية التي أنشأت من ألعاب الفيديو".
وتابع: "دعني أذكرك بأن قانون الخدمات الرقمية يحدد التزامات دقيقة للغاية فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى".
وأكمل بريتون في خطابه لـماسك: "أولا، عليك أن تكون شفافا وواضحا للغاية بشأن المحتوى المسموح به بموجب شروطك وأن تطبق سياساتك الخاصة بشكل متسق وجديّ. هذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمحتوى العنيف والإرهابي الذي يبدو أنه يتم تداوله على منصتك".
وشدد على أنه "عندما تتلقى إشعارات بشأن محتوى غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون مجتهدا وموضوعيا في الوقت المناسب في اتخاذ الإجراءات وإزالة المحتوى ذي الصلة عند الضرورة. لدينا، من مصادر مؤهلة، تقارير حول محتوى يحتمل أن يكون غير قانوني يتم تداوله على مصتكم على الرغم من إشارات السلطات المختصة".
وبموجب القوانين الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرد على الشكاوى المتعلقة بالمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة.
ويمكن لهذه الشركات الاعتراض على شكاوى المستخدمين، ولكن هناك عملية استئناف يمكن للمستخدمين الانتقال إليها.
وهناك مخاوف في بروكسيل من عدم استجابة إكس خلال 24 ساعة للشكاوى المتعلقة بالمعلومات المضللة أو المحتوى غير القانوني الآخر مثل خطاب الكراهية خلال الوقت المطلوب.
وطلب بريتون من ماسك "التأكد بشكل عاجل من فعالية أنظمتك، وتقديم تقرير على الفور إلى الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات الأزمة التي اتخذها".

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