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الخارجية الفلسطينية تدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة

10/11/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Al Watan) أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً، بما فيها القنابل الفسفورية والعنقودية وغيرها.
وأكدت في بيان لها، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 974 مواطناً وأكثر من 5000 جريح، وهي في تزايد متسارع، ترافق معها نزوح آلاف المواطنين من منازلهم، إضافة إلى أرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض.

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