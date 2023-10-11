مصدر: القوات الجوية الأمريكية تجلي عسكريين أمريكيين من إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أفاد موقعDefense One الأمريكي، بأن القوات الجوية الأمريكية قامت بإجلاء العسكريين الأمريكيين الذين كانوا متواجدين في إسرائيل للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

ونقل الموقع عن مصدر في القوات الجوية الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت طائرة من طراز "C-17" لإجراء عملية إجلاء "عدد صغير" من العسكريين الأمريكيين. وأضاف أنهم غادروا إسرائيل بعد إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة بسبب بدء الأعمال القتالية.

وأشار إلى أن الطائرة وصلت إلى إسرائيل فارغة، وعندما أقلعت كان على متنها "عسكريون أمريكيون فقط".

وقال المكتب الصحفي للجيش الأمريكي، سابقا، إن أول طائرة تحمل ذخيرة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى إسرائيل في ليلة اليوم الأربعاء.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية هي الثالثة منذ 7 أكتوبر الجاري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعد ذلك ألقى كلمة في البيت الأبيض حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد فيها استعداد بلاده لنقل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط عند الحاجة، كما حذر الدول الأخرى من محاولة استخدام التفاقم الجديد للوضع في المنطقة. وتابع أن إدارته تنوي طلب أموال من الكونغرس لتقديم مساعدة عسكرية طارئة لإسرائيل.