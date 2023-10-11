Wednesday, 11 October 2023 01:14 GMT

حالة الطقس: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق

10/11/2023 4:20:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.

MENAFN11102023000205011050ID1107223774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث