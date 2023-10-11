التعليم العالي تدين استهداف مؤسسات التعليم العالي وتدعو لحماية الطلبة والمؤسسات التعليمية من هجمات الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية؛ والذي يتسبب بارتقاء المئات من الشهداء، بمن فيهم طلبة وعاملون في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدةً أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تجرِّم الاعتداء على حُرمة المؤسسات التعليمية والطلبة والعاملين فيها.

وأكدت الوزارة أن عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في كافة المحافظات، وخصوصاً ما يجري في المحافظات الجنوبية؛ قد طال العشرات من الطلبة والعاملين في مؤسسات التعليم العالي بالقتل والجرح والاعتقال.

وفي السياق ذاته، استنكرت "التعليم العالي" الاستهداف المباشر بالقصف لمباني ومرافق جامعتي الإسلامية والأزهر في قطاع غزة؛ ما تسبب بأضرارٍ جسيمةٍ في البُنية التحتية للجامعتين.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري والعاجل، والعمل الجاد لحماية طلبة المؤسسات التعليمية والعاملين فيها

من هذه الاعتداءات المتواصلة، وذلك حرصاً على حق الطلبة الفلسطينيين بالتعليم في ظل بيئة آمنة، والتدخل للحد من سياسات الاحتلال العنصرية، والوقوف أمام اعتداءاته التعسفية والخطيرة والمتواصلة بحق مؤسسات التعليم العالي والشعب الفلسطيني عموماً.