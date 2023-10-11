التعليم العالي تدين استهداف مؤسسات التعليم العالي وتدعو لحماية الطلبة والمؤسسات التعليمية من هجمات الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية؛ والذي يتسبب بارتقاء المئات من الشهداء، بمن فيهم طلبة وعاملون في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدةً أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تجرِّم الاعتداء على حُرمة المؤسسات التعليمية والطلبة والعاملين فيها.
وأكدت الوزارة أن عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في كافة المحافظات، وخصوصاً ما يجري في المحافظات الجنوبية؛ قد طال العشرات من الطلبة والعاملين في مؤسسات التعليم العالي بالقتل والجرح والاعتقال.
وفي السياق ذاته، استنكرت "التعليم العالي" الاستهداف المباشر بالقصف لمباني ومرافق جامعتي الإسلامية والأزهر في قطاع غزة؛ ما تسبب بأضرارٍ جسيمةٍ في البُنية التحتية للجامعتين.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري والعاجل، والعمل الجاد لحماية طلبة المؤسسات التعليمية والعاملين فيها
من هذه الاعتداءات المتواصلة، وذلك حرصاً على حق الطلبة الفلسطينيين بالتعليم في ظل بيئة آمنة، والتدخل للحد من سياسات الاحتلال العنصرية، والوقوف أمام اعتداءاته التعسفية والخطيرة والمتواصلة بحق مؤسسات التعليم العالي والشعب الفلسطيني عموماً.
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