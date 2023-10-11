بن غفير يصدر تعليمات بالتحضير لعملية الدرع الواقي 2 في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه أصدر تعليمات بالتحضير لسيناريو عملية "الدرع الواقي 2" في الضفة الغربية، وأنه أعاد طرح شن العملية على المجلس الوزاري.

وفي تصريح من مستوطنة سديروت، قال بن غفير إنه أصدر تعليمات للمفوض العام للشرطة بالتحضير لسيناريو عملية الدرع الواقي 2، الذي أعتقد أنه وشيك".

وأضاف:اعتبارا من هذا الصباح، سيتمكن كل سكان سديروت من حمل سلاح، والتقدم بطلب للحصول على سلاح.. سديروت أصبحت مستوطنة مؤهلة".

وعن تشكيل حكومة طوارئ، قال: "أنا أؤيد تشكيل حكومة طوارئ يشارك فيها الجميع - ليس هناك يمين أو يسار".

وكان زعيم معسكر الدولة بيني غانتس اقترح على حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الحرب، من دون الوزيرين غفير وبتسلئيل سموتريتش.

إلا أن بن غفير شددد على أنه يعارض تشكيل حكومة محدودة، وقال: "من المستحيل أن لا أكون جزءا من صناع القرار".

وفي وقت لاحق أعلن حزب "الليكود"، موافقة قادة الائتلاف الحكومي على تشكيل حكومة طوارئ تضم غانتس الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة.

يذكر أن عملية "الدرع الواقي" هي عملية عسكرية قامت بها إسرائيل عقب قيام الفلسطيني عبد الباسط عودة بتنفيذ عملية فندق بارك التي تعد أضخم عملية تفجيرية دموية في تاريخ إسرائيل.

وانطلقت العملية في 29 مارس 2002 وانتهت في 10 مايو 2002، وحشدت لها إسرائيل ما يقارب 30 ألف جندي.