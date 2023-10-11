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الصحة تحذر من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة جراء العدوان المتواصل

10/11/2023 4:20:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- حذرت وزيرة الصحة مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي الىيوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم جراء عدوان الاحتلال.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، نتيجة لخروج مستشفيات عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتصاعد، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة.



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