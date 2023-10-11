الصحة تحذر من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة جراء العدوان المتواصل

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN- حذرت وزيرة الصحة مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.
وأوضحت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي الىيوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم جراء عدوان الاحتلال.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، نتيجة لخروج مستشفيات عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتصاعد، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة.
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