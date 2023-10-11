جرأة التصميم أهم ما يميز الجيل المقبل من فورد إيفرست

(MENAFN
- Hkstrategies) الرياض، المملكة العربية السعودية، 11 أكتوبر 2023: كشفت فورد عن الجيل المقبل من إيفرست، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، والتي تجمع بين القدرات المميزة والجاهزية للمغامرات مع الراحة الاستثنائية وأحدث التقنيات التي تركز على العملاء وتقدم لهم تجربة قيادة قوية وفاخرة وممتعة.
صُمم الجيل المقبل من فورد إيفرست لعشاق المغامرة وتتمتع بالقوة. ففي المقصورة الداخلية، تقدم المستويات المتميزة من الإتقان ملاذاً هادئاً وراقياً يتسع لسبعة أشخاص، في حين توفر الميزات التقنية وتجهيزات السلامة الرائدة في فئتها الراحة للسائق والركاب وراحة البال في كل رحلة.
وقال إيان فوستون، كبير المهندسين لطراز إيفرست: "عندما بدأنا في تصور الجيل المقبل من فورد إيفرست، انصب تركيزنا على عملائنا، فهم أشخاص يحبون المغامرة والترفيه والخروج في رحلات مع العائلة والأصدقاء. وسواء كانوا يبحثون عن خيارات تساعدهم في القيادة على الطرقات الوعرة أو في شوارع المدينة، فإن هؤلاء العملاء يقدرون الرحابة والإمكانيات التي توفرها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات."
وأضاف فوستون: "وبناءً على الآراء التي جمعناها من عملائنا، كان هدفنا في الجيل المقبل من فورد إيفرست واضحاً، أن نصمم سيارة قوية من الخارج ومريحة وآمنة من الداخل ومزودة بمحرك يقدم أداءً مذهلاً."
وطوّرت فورد ثلاث طرازات من الجيل المقبل من فورد إيفرست أثناء الكشف عنها، وهي "XLS" و"XLT" و"Limited". وستتوفر مجموعة من الطرازات المختلفة حسب السوق لتلبية احتياجات عملاء فورد.
متينة من الخارج، ومريحة من الداخل
أتاح هيكل إيفرست الأوسع وقاعدة العجلات الأطول للمصممين بناء سيارة أكثر تطوراً وقوة. وينعكس التصميم العالمي لفورد في المصابيح الأمامية بتصميمها على شكل حرف C والقضيب المعدني العلوي. وتضم الواجهة الأمامية أيضاً مزيجاً من العناصر الأفقية والرأسية التي تضيف القوة إلى التصميم المتين.
ويمتد على جانبي السيارة خط كتف بارز من الأمام إلى الخلف، بينما يساهم الهيكل الواسع بظهور انتفاخ كبير فوق العجلات، ما يوفر مظهراً قوياً وعصرياً.
من جانبه، قال أندرو غريجوري، مدير تسويق إيفرست لدى شركة فورد الشرق الأوسط: "عرضنا الجيل المقبل من فورد إيفرست على العملاء خلال مراحل متعددة من التصميم وكانت تعليقات عملائنا متوافقة، فقد أحبوا التصميم الخارجي القوي والمتين، وفي الوقت نفسه قالوا إنه أنيق وحديث. لقد أخبرونا أيضاً أن إيفرست ستوفر لهم الثقة للانطلاق على الطرقات الوعرة وأنها سيارة مناسبة. بينما كانت آراء العملاء حول تصميم المقصورة الداخلية أمراً مختلفاً، حيث كانوا جميعاً يبحثون عن الراحة."
وتابع غريجوري: "من أول الأشياء التي ستلاحظها عندما ترى الجيل المقبل من فورد إيفرست هو مدى الهدوء الذي تتمتع به المقصورة. رأينا في السابق سيارات بصفوف متعددة من المقاعد، حيث يتعين على الركاب لوي رؤوسهم للجلوس والتحدث بصوتٍ عالٍ ليسمعك الركاب في الصف الثاني أو الثالث. لذا أردنا حل هذه المشكلة في إيفرست وجعل المقصورة الداخلية مكاناً هادئاً يمكنك من خلاله التحدث بسهولة مع عائلتك أو أصدقائك والاستمتاع بالرحلة معاً."
وضع المصممون جهداً كبيراً للتفكير في وظائف وتصميم المقصورة الداخلية، مستلهمين أفكارهم من مفهوم المنازل الحديثة واستخدموا مواداً فاخرة وتشطيبات متميزة، وأضافوا الإضاءة المحيطة في المناطق التي يفضلها العملاء.
تعزز إيفرست إحساس الرحابة من خلال لوحة عدادات تمتد على كامل الواجهة الأمامية والكونسول الوسطي مع تجاويف مزدوجة لحامل الأكواب، بالإضافة إلى حاملات أكواب منبثقة مثبتة على لوحة العدادات لركاب المقعد الأمامي. وتم تجهيز طرازي "XLT" و"Limited" بشاحن لاسلكي متكامل، ومن جهة أخرى زودت جميع الطرازات بناقل حركة إلكتروني أنيق جديد مكسو بالجلد وفرامل التوقف الكهربائية.
أصبح الوصول إلى الصف الثالث أسهل بكثير بفضل مقاعد الصف الثاني القابلة للانزلاق للأمام أكثر من السابق. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى جميع الركاب الآن أماكن لتخزين أغراضهم وأماكن لشحن أجهزتهم باستخدام منافذ الطاقة في جميع الصفوف الثلاثة اعتماداً على الطراز.
وأعطت فورد الأولوية لتوفير مقاعد مرنة في الجيل المقبل من إيفرست، حيث تنزلق مقاعد الصف الثاني مع ظهر مقعد بنسبة تقسيم 60:40، ويمكن طي مقاعد الصف الثالث ذات نسبة التقسيم 50:50 بلمسة زر واحدة في الطرازات كاملة التجهيز. والأهم من ذلك، أن مقاعد الصف الثاني والثالث قد تم تصميمها بحيث يمكن طيها بالكامل للسماح بحمل الأشياء الطويلة بأمان.
ولمنع سقوط الأغراض من الخلف عند فتح الباب الخلفي، طوّر فريق تصميم فورد حد صغير مرتفع، كما أنشأ الفريق مساحة تخزين تحت الأرضية للمساعدة في الحفاظ على تنظيم الجزء الخلفي من إيفرست.
ويرفع طراز "Limited" من إيفرست مستوى التجربة الداخلية والخارجية من خلال نظام "Bang & Olufson" المكون من 12 مكبر صوت الذي يعد الأفضل في فئته، ما يوفر إضاءة محيطة صوتية متميزة وفتحة سقف مزدوجة. ومن الخارج، يتميز طراز "Limited" بعجلات معدنية حصرية قياس 21 بوصة ومجموعة متنوعة من لمسات الكروم.
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