الصناديق الصينية تسعى للحصول على رأس مال في الشرق الأوسط

(MENAFN
) يعمل مديرو الصناديق الصينيون بنشاط على استكشاف مصادر جديدة لرأس المال في الشرق الأوسط ومختلف الأسواق العالمية الأخرى. ومن المحتمل أن يعيد هذا التحول الاستراتيجي تشكيل مشهد تدفقات الاستثمار، خاصة في وقت دفعت فيه التوترات الدبلوماسية وغيرها من المخاطر العديد من المستثمرين الأمريكيين إلى الانسحاب من الأسواق الصينية.
كما كشفت سبعة صناديق أسهم صينية بارزة بعد تطور جدير بالملاحظة، أن صناديق التحوط والصناديق المشتركة تشمل وتدير بشكل جماعي أصولا تتجاوز 500 مليار دولار، عن جهودها لجمع الأموال من خلال زيارة الشرق الأوسط هذا العام. والجدير بالذكر أن ثلاثة من هذه الكيانات، التي يشار إليها باسم "الصناديق"، قامت بغزواتها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مما يشير إلى سعي متزايد ومتنوع لرأس المال الاستثماري.
كذلك يبدي المستثمرون في الشرق الأوسط اهتماما كبيرا بتخصيص المزيد من الموارد للصين. ويعزى هذا الحماس إلى جاذبية التقييمات المنخفضة نسبيا والتأثير الإيجابي المحتمل لتدابير التحفيز الحكومية المصممة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي. إن السعي إلى التنويع والتوسع في الشرق الأوسط يحفزه جزئيا التراجع التدريجي للمستثمرين والشركات الأمريكية عن السوق الصينية.
في حين يعزى هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، وقد حفز مديري الصناديق الصينية على استكشاف سبل بديلة للاستثمار وتقليل اعتمادهم على رأس المال الأمريكي.
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