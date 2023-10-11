ميرسك تخطط لتدشين مناطق لوجستية جديدة فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) غاربو: الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد وتشغيله بحلول 2025
كشف عمر غاربو، المدير العام بشركة ميرسك الدنماركية، عن أن الشركة تستهدف تنفيذ عدة مشروعات لوجستية بمصر خلال الفترة المقبلة، من بينها دراسة تدشين مناطق لوجيستية جديدة فى عدد من المدن.
وأضاف لـ((البورصة))، أن المناطق اللوجيستية المقرر تدشينها من المتوقع إتمامها خلال عامين.
وتابع، أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على تدشين منطقة لوجستية فى الإسكندرية، وأخرى فى بورسعيد، بالإضافة إلى مدينة السادس من أكتوبر، موضحًا أن قطاع اللوجستيات بالشركة سيستمر خلال الفترة المقبلة بمصر.
وأكد على أن مشروع تشغيل رصيف حاويات جديد بطول 800 متر فى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد من أهم مشروعات الشركة حاليًا، والذى يجرى تطويره لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء، باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار.
وستعمل شركة الشحن الدنماركية“ميرسك”، التى تستحوذ على 15% من إجمالى حركة الحاويات فى العالم، على تطوير محطة قناة السويس للحاويات فى شرق بورسعيد، لتحويلها إلى محطة عالمية لتداول الحاويات فى منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تشغيل المحطة بأحدث المنظومات والاتصالات المتطورة وتحويلها إلى محطة ذكية.
وأوضح، أن الشركة والهيئة دائما ما تدرسان سبل التعاون مع الهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس على مستوى كل المجالات لاسيما التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحرى واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرى.
وأعلنت شركة قناة السويس للحاويات ((المشغلة لمحطات الحاويات بميناء شرق بورسعيد)) عن وصول حجم التداول خلال العام قبل الماضى 2021 إلى 3.7 مليون حاوية مكافئة وهو أعلى إنتاج سنوى على الإطلاق، وزيادة أحجام تداول الحاويات على الأرصفة بنسبة 20% للسنة الثانية على التوالى بفضل مشروعات التطوير التى تم تنفيذها داخل الميناء، والتى تتضمن تعميق الأرصفة وشراء أوناش جديدة لتداول الحاويات ما ساهم فى زيادة حركة التداول.
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