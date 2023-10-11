ميرسك تخطط لتدشين مناطق لوجستية جديدة فى مصر

كشف عمر غاربو، المدير العام بشركة ميرسك الدنماركية، عن أن الشركة تستهدف تنفيذ عدة مشروعات لوجستية بمصر خلال الفترة المقبلة، من بينها دراسة تدشين مناطق لوجيستية جديدة فى عدد من المدن.

وأضاف لـ((البورصة))، أن المناطق اللوجيستية المقرر تدشينها من المتوقع إتمامها خلال عامين.

وتابع، أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على تدشين منطقة لوجستية فى الإسكندرية، وأخرى فى بورسعيد، بالإضافة إلى مدينة السادس من أكتوبر، موضحًا أن قطاع اللوجستيات بالشركة سيستمر خلال الفترة المقبلة بمصر.

وأكد على أن مشروع تشغيل رصيف حاويات جديد بطول 800 متر فى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد من أهم مشروعات الشركة حاليًا، والذى يجرى تطويره لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء، باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار.

وستعمل شركة الشحن الدنماركية“ميرسك”، التى تستحوذ على 15% من إجمالى حركة الحاويات فى العالم، على تطوير محطة قناة السويس للحاويات فى شرق بورسعيد، لتحويلها إلى محطة عالمية لتداول الحاويات فى منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تشغيل المحطة بأحدث المنظومات والاتصالات المتطورة وتحويلها إلى محطة ذكية.

وأوضح، أن الشركة والهيئة دائما ما تدرسان سبل التعاون مع الهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس على مستوى كل المجالات لاسيما التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحرى واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرى.

وأعلنت شركة قناة السويس للحاويات ((المشغلة لمحطات الحاويات بميناء شرق بورسعيد)) عن وصول حجم التداول خلال العام قبل الماضى 2021 إلى 3.7 مليون حاوية مكافئة وهو أعلى إنتاج سنوى على الإطلاق، وزيادة أحجام تداول الحاويات على الأرصفة بنسبة 20% للسنة الثانية على التوالى بفضل مشروعات التطوير التى تم تنفيذها داخل الميناء، والتى تتضمن تعميق الأرصفة وشراء أوناش جديدة لتداول الحاويات ما ساهم فى زيادة حركة التداول.