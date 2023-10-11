صندوق النقد يخفض توقعاته للاقتصاد المصرى العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) خفض صندوق النقد توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، ويشمل ذلك توقعاته للنمو التى تراجعت إلى 3.6% مقابل نمو 3.7% كان قد توقعها فى يوليو.

ويتوقع الصندوق أن يسجل متوسط معدل التضخم 32.2% خلال العام المالى الحالى مقابل 23.5% فى العام المالى الماضى، وأن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى مقابل تقديراته للعام المالى الماضى عند 1.7%.

وذكر الصندوق أن معدل البطالة سيرتفع إلى 7.5% من قوة العمل خلال العام الحالى مقابل 7.1% بنهاية العام المالى الماضى.

وتقل توقعات الصندوق قليلًا عن توقعات البنك الدولى بنمو 3.7%، لكنها أعلى من 3.4% التى يتوقعها بنك إتش إس بى سى، وتأتى جميع التقديرات أقل من مستهدف الحكومة عند 4.1%.

ويواجه الاقتصاد المصرى تحديات فى ظل الصعوبات التى يواجهها القطاع الخاص من توفير المواد الخام ويعكسها مؤشر مديرى المشتريات، وكذلك ارتفاع التضخم الذى يؤثر على استهلاك الأسر، وارتفاع تكلفة التمويل الذى عمق ارتفاع التكاليف على الشركات.

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمى عند 3% للعام الحالى، و2.9% العام المقبل وقام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2023 بنحو 0.2% إلى 0.7%، وفى الوقت نفسه، تم تخفيضها لعام 2024 بنحو 0.3% إلى 1.2%.

ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو فى الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.3%، مقارنة بتحديث يوليو، إلى 2.1%، ورفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.5% إلى 1.5%.