التجارى الدولى وراعى مصر تدشنان 3 قوافل طبية ضمن مشروع أطفال أصحاء

MENAFN - Al-Borsa News) احتفلت مؤسسة البنك التجارى الدولى مصر، بإطلاق 3 قوافل طبية ضمن مشروع“أطفال أصحاء” بالتعاون مع مؤسسة“راعى مصر”، وذلك فى إطار حرص مؤسسة البنك التجارى الدولى على دعم الطفل المصرى صحياً واجتماعياً وضمن مبادرتها بعنوان“لمصر”، وتماشياً مع خطط الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويهدف مشروع“أطفال أصحاء” لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لأطفال مصر من خلال القوافل الطبية وإرسالها إلى كافة قرى ومراكز مبادرة“لمصر” فى مختلف التخصصات إلى جانب تمويل المصاريف التشغيلية لنحو 900 قافلة طبية للكشف على 200 ألف طفل وبالأخص الذين يعانون من أمراض سوء التغذية.

وتنتشر قوافل مشروع“أطفال أصحاء” فى العديد من محافظات مصر والتى أبرزها محافظات أسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وقنا، وذلك امتداداً للدور الفعال الذى قدمته مبادرة“حياة كريمة”، وقد تم تمويل القوافل الطبية بمبلغ 15 مليون جنيه.

وحضر الحفل السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، وكارل العسال board of Directors shepherd of Egypt، وإدوارد ذكى board of directors shepherd of Egypt، والفنان هانى رمزى والفنانة إلهام شاهين.

ومن مؤسسة البنك التجارى الدولى، حضر الحفل كل من نادية حسنى أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ومن مؤسسة راعى مصر حضر المستشار أمير رمزى رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر، وأعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وكبار رجال الأعمال والفنانين والإعلامين.

وصرح المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى:“مؤسسة البنك التجارى الدولى هى إحدى أذرع المسؤولية المجتمعية للبنك التجارى الدولى، ومؤسسة راعى مصر للتنمية تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، وإننا اليوم نحتفل بتدشين 3 قوافل طبية لكى نتمكن من الوصول إلى جميع بقاع مصر، ولذلك نأمل فى تعاون أكثر فى المستقبل”.