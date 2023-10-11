التجارى الدولى وراعى مصر تدشنان 3 قوافل طبية ضمن مشروع أطفال أصحاء

MENAFN - Al-Borsa News) احتفلت مؤسسة البنك التجارى الدولى مصر، بإطلاق 3 قوافل طبية ضمن مشروع“أطفال أصحاء” بالتعاون مع مؤسسة“راعى مصر”، وذلك فى إطار حرص مؤسسة البنك التجارى الدولى على دعم الطفل المصرى صحياً واجتماعياً وضمن مبادرتها بعنوان“لمصر”، وتماشياً مع خطط الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويهدف مشروع“أطفال أصحاء” لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لأطفال مصر من خلال القوافل الطبية وإرسالها إلى كافة قرى ومراكز مبادرة“لمصر” فى مختلف التخصصات إلى جانب تمويل المصاريف التشغيلية لنحو 900 قافلة طبية للكشف على 200 ألف طفل وبالأخص الذين يعانون من أمراض سوء التغذية.

وتنتشر قوافل مشروع“أطفال أصحاء” فى العديد من محافظات مصر والتى أبرزها محافظات أسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وقنا، وذلك امتداداً للدور الفعال الذى قدمته مبادرة“حياة كريمة”، وقد تم تمويل القوافل الطبية بمبلغ 15 مليون جنيه.

وحضر الحفل السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، وكارل العسال board of Directors shepherd of Egypt، وإدوارد ذكى board of directors shepherd of Egypt، والفنان هانى رمزى والفنانة إلهام شاهين.

ومن مؤسسة البنك التجارى الدولى، حضر الحفل كل من نادية حسنى أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ومن مؤسسة راعى مصر حضر المستشار أمير رمزى رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر، وأعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وكبار رجال الأعمال والفنانين والإعلامين.

وصرح المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى:“مؤسسة البنك التجارى الدولى هى إحدى أذرع المسؤولية المجتمعية للبنك التجارى الدولى، ومؤسسة راعى مصر للتنمية تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، وإننا اليوم نحتفل بتدشين 3 قوافل طبية لكى نتمكن من الوصول إلى جميع بقاع مصر، ولذلك نأمل فى تعاون أكثر فى المستقبل”.