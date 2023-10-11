الذهب يواصل مكاسبه عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتقييم الأسواق تصريحات من صناع السياسة بالفيدرالي أشارت لاحتمالات تثبيت أسعار الفائدة.
وأظهرت أداة“فيد واتش” تراجع احتمالية زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي خلال نوفمبر إلى 11.7% مقارنة بـ 28.2% منذ أسبوع، في مقابل ترجيح المستثمرين بنسبة 88.3% عدم اتجاه الفيدرالي لتغيير سياسته النقدية.
ويتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في العام الماضي إلى 3% هذا العام دون تغيير عن توقعاته السابقة، ثم يصل إلى 2.9% في 2024، بانخفاض 0.1% عن تقديره السابق الصادر في يوليو.
وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر سبتمبر، والمقرر نشره الأربعاء، قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والمقرر صدورها الخميس.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11 دولارًا لتصل إلى 1875.3 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية منذ 28 سبتمبر الماضي.
بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.25% عند 105.84 نقطة. أرقام
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