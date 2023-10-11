الذهب يواصل مكاسبه عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتقييم الأسواق تصريحات من صناع السياسة بالفيدرالي أشارت لاحتمالات تثبيت أسعار الفائدة.

وأظهرت أداة“فيد واتش” تراجع احتمالية زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي خلال نوفمبر إلى 11.7% مقارنة بـ 28.2% منذ أسبوع، في مقابل ترجيح المستثمرين بنسبة 88.3% عدم اتجاه الفيدرالي لتغيير سياسته النقدية.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في العام الماضي إلى 3% هذا العام دون تغيير عن توقعاته السابقة، ثم يصل إلى 2.9% في 2024، بانخفاض 0.1% عن تقديره السابق الصادر في يوليو.

وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر سبتمبر، والمقرر نشره الأربعاء، قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والمقرر صدورها الخميس.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11 دولارًا لتصل إلى 1875.3 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية منذ 28 سبتمبر الماضي.

بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.25% عند 105.84 نقطة.