النفط يتراجع عند التسوية لكن برنت لا يزال أعلى 87 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العامين الحالي والمقبل بنسب 0.1% و0.2% إلى 5% و4.2% على الترتيب.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن صادرات النفط الخام الأمريكية بلغت مستويات قياسية خلال النصف الأول من العام، بمتوسط 3.99 مليون برميل يوميًا، وبزيادة 19% عن النصف الأول من عام 2022.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إنه من السابق لأوانه تحديد كيف ستؤثر الاضطرابات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن زيادة أسعار النفط بنسبة 10% تُخفض الناتج العالمي بنحو 0.2% في العام التالي وتعزز التضخم العالمي بنحو 0.4%.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط الأربعاء، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.3 مليون برميل.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.55% بما يعادل 50 سنتًا عند 87.65 دولار للبرميل، بعد أن لامست 88.49 دولار أثناء التداولات.
كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.45% أو 41 سنتًا، ليسجل 85.97 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال الجلسة 86.74 دولار. أرقام
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