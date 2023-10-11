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النفط يتراجع عند التسوية لكن برنت لا يزال أعلى 87 دولارًا

10/11/2023 3:27:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العامين الحالي والمقبل بنسب 0.1% و0.2% إلى 5% و4.2% على الترتيب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن صادرات النفط الخام الأمريكية بلغت مستويات قياسية خلال النصف الأول من العام، بمتوسط 3.99 مليون برميل يوميًا، وبزيادة 19% عن النصف الأول من عام 2022.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إنه من السابق لأوانه تحديد كيف ستؤثر الاضطرابات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن زيادة أسعار النفط بنسبة 10% تُخفض الناتج العالمي بنحو 0.2% في العام التالي وتعزز التضخم العالمي بنحو 0.4%.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط الأربعاء، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.3 مليون برميل.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.55% بما يعادل 50 سنتًا عند 87.65 دولار للبرميل، بعد أن لامست 88.49 دولار أثناء التداولات.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.45% أو 41 سنتًا، ليسجل 85.97 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال الجلسة 86.74 دولار.

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