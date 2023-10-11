بورصة الدار البيضاء تنهى تعاملات اليوم على تراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض طفيف.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعًا بنسبة 0.03%، منتقلًا إلى 12.225.36 نقطة.
في المقابل سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، نموا بنسبة 0.06% إلى 992.05 نقطة.
بدوره سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.26%، مستقرا بذلك عند 908.21 نقطة.
أ. ش. أ
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