بورصة الدار البيضاء تنهى تعاملات اليوم على تراجع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض طفيف.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعًا بنسبة 0.03%، منتقلًا إلى 12.225.36 نقطة.

في المقابل سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، نموا بنسبة 0.06% إلى 992.05 نقطة.

بدوره سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.26%، مستقرا بذلك عند 908.21 نقطة.

أ. ش. أ