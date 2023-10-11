Wednesday, 11 October 2023 11:01 GMT

بورصة الدار البيضاء تنهى تعاملات اليوم على تراجع

10/11/2023 3:27:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض طفيف.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعًا بنسبة 0.03%، منتقلًا إلى 12.225.36 نقطة.

في المقابل سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، نموا بنسبة 0.06% إلى 992.05 نقطة.

بدوره سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.26%، مستقرا بذلك عند 908.21 نقطة.

أ. ش. أ

MENAFN11102023000202011048ID1107223380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث