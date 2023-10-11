الدين الخارجى لمصر يتراجع إلى 164.7 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع الدين الخارجى لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 165.4 مليار دولار بنهاية مارس 2023، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
وبحسب البيانات فإن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 5.8% عن مستوياته فى شهر يونيو 2022.
وقال وزير المالية، محمد معيط، فى تصريحات سابقة، إن مصر سددت 52 مليار دولار خلال العامين الماليين الماضيين، منهم 25.5 مليار دولار فى النصف الأول من 2023.
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