بوادر على اختلال التوازن بين العرض والطلب فى سوق البترول العالمى

MENAFN - Al-Borsa News) يذكر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، العالم بشكل روتيني بأن تحالف الدول المصدرة للبترول وحلفائها“أوبك+” يهدف بشكل أساسي للحفاظ على استقرار سوق البترول.

وكرر ذلك مرة أخرى الشهر الماضي في مؤتمر البترول العالمي، الذي عقد في كالجاري بكندا، ودافع عن تخفيضات إنتاج البترول الخام المستمرة التي يجريها تحالف“أوبك+”، وهي الأعمق منذ أزمة كوفيد، باعتبارها“استباقية ووقائية واحترازية” ضد الطلب العالمي على البترول الذي يقل عن التوقعات.

وبعبارة أخرى، يعمل تحالف المنتجين بشكل مسبق لتجنب احتمال أن يؤدي تباطؤ الطلب إلى ارتفاع مخزونات البترول وتراجع الأسعار.

مع ذلك، يبدو أن هذا الرأي يتجاهل ارتفاع الأسعار والتقلبات الصعودية التي أحدثتها تخفيضات إنتاج“أوبك+” بسبب المخاوف من أن الإمدادات قد تكون أقل بكثير من الطلب.

يمكن أن ينتشر التأثير التضخمي لارتفاع أسعار البترول إلى جميع أجزاء الاقتصاد العالمي ويعوق النمو، وقد تكون هذه التأثيرات حادة بشكل خاص في آسيا الناشئة، حيث عاد نمو الطلب على الطاقة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وتعتمد المنطقة بشكل كبير على واردات البترول، ويعني ضعف العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي أن الأسعار المرتفعة أصبحت تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أكبر، حسبما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

تعد آسيا أكبر وأسرع سوق للبترول من السعودية ونظيراتها في الشرق الأوسط في طليعة الجولة الحالية من قيود الإنتاج، فيما تعد الصين والهند أكبر وثاني أكبر مشترين صافين للبترول الخام في العالم.

فقد ازدادت شهية كلاهما حتى الآن هذا العام، لكن سيكون من الخطأ افتراض أن طلبيهما سيظل مرنًا بغض النظر عن ارتفاع الأسعار.

في الواقع، تدفع أسعار البترول المرتفعة باستمرار ،الحكومات الآسيوية بالفعل إلى التركيز بشكل أكبر على بدائل الطاقة، بدءاً من الوقود الحيوي وغيره من مصادر الطاقة المتجددة وحتى الطاقة النووية والفحم.

يبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج التي بدأتها“أوبك+” في مايو، والتي توسعت في يوليو، الآن قرابة الـ3 ملايين برميل يوميًا.

تتمتع السعودية بنفوذ كبير على أسعار البترول ليس فقط بحكم كونها القائد الفعلي لـ”أوبك+”، لكن أيضًا لأنها خفضت الإنتاج من جانب واحد بمقدار مليون برميل إضافية يوميًا منذ يوليو بعد تعهدها في البداية بتخفيض قدره 500 ألف برميل بالاشتراك مع منتجين آخرين في مايو.

بعد أيام من تصريحات وزير الطاقة في كالجاري، أعلنت روسيا حظرا لأجل غير مسمى على صادرات الديزل، وهو منتج مكرر يستخدم في وسائل النقل الشخصية والعامة والإنتاج الصناعي والزراعة.

وتسببت خطوة موسكو، التي تهدف إلى معالجة الأسعار المرتفعة في الداخل، في حرمان السوق العالمية من حوالي مليون برميل من الإمدادات اليومية من الوقود الذي كان يعاني بالفعل من نقص بسبب تخفيضات“أوبك+”.

كما أن إمدادات البترول والغاز الروسية لاتزال ضعيفة وسط العقوبات الغربية والتسليح المتبادل في مجال الطاقة الناجم عن حرب أوكرانيا.

تعاني السوق أيضًا من نقاط التوتر الجيوسياسية في الشرق الأوسط الغني بالبترول.

فاندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس لم يؤثر على إمدادات البترول لكنه يهدد الدول المجاورة المنتجة للبترول والغاز.

وهذه المخاطر تزيد من أهمية حفاظ الدول المستهلكة الكبرى على مستوى جيد من المخزونات، لكن تخفيضات“أوبك+” العميقة تؤدي في الواقع إلى تآكل تلك المخزونات.

من المفهوم أن منتجي“أوبك+” حريصون على حماية اقتصاداتهم من تأثير وصول سعر البترول الخام إلى أقل من 70 دولارا، لأن ذلك يعني انخفاضًا بنسبة 30% أو أكثر في عائدات البترول مقارنة بالعام الماضى، لكن مع اقتراب سعر البرميل من 100 دولار عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، فإن الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الحالية يبدو قصر نظر.

وحتى لو بدا المستهلكون معتادين على ارتفاع معدلات التضخم، فإنهم ليسوا محصنين ضد ضغوط التكلفة المستمرة، رغم أن بعض التأثيرات قد لا تظهر إلا تدريجياً.

وهذا يرجع جزئيًا إلى احتمالية وجود بعض الطلب المكبوت المتبقي بعد أعوام من قيود كورونا التي لا تزال قيد التصفية، ويمكن أن يفاقم تراكم مدخرات الأسر هذا التأثير، خاصة في قطاعي السفر والخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض مع احتفاظ البنوك المركزية بأسعار فائدة أعلى لفترة أطول قد ينتشر تدريجيًا عبر قطاع الشركات وأسواق العمل، والإنفاق الاستهلاكي أيضًا.

في الواقع، هناك دلائل فعلية على أن نمو الطلب الآسيوي على البترول بدأ يتراجع، فقد انخفضت واردات البترول الخام إلى المنطقة في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصيانة الموسمية في مصافي التكرير، وارتفاع الأسعار أيضًا.

التزمت الولايات المتحدة وكذلك وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل العالم المتقدم، الصمت بشكل واضح وسط الارتفاع الأخير في الأسعار، عكس العام الماضي عندما أطلقت الدول المتقدمة كمية غير مسبوقة قدرها 240 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لتهدئة أسعار البترول في أعقاب الغزو الأوكراني، وهم لا يفضلون الآن التعمق أكثر في مخزوناتهم المستنفدة بالفعل.

يواصل إنتاج البترول الصخري في الولايات المتحدة ارتفاعه، لكن القطاع ليس في وضع يسمح له بتعويض التخفيضات الكبيرة التي تنفذها“أوبك+”.

باختصار، ليس هناك متنفس سوى اتخاذ“أوبك+” قرارًا بفتح حنفياتها قليلاً، ومعرفة الموعد الأنسب لفعل ذلك لا يقل أهمية عن التصرف بشكل استباقي لمنع انهيار الأسعار، ولاشك أن ارتفاع أسعار البترول يضر بالمستهلكين بقدر ما يضر المنتجين عند انخفاضها.

يقول وزير الطاقة السعودي إن“أوبك+” مثل البنك المركزي لعالم البترول، لكن الفرق حاسم بينهما، ولا يكاد يكون هناك أي تأثير لتأخر السياسات في مجال البترول، إذ تستجيب الأسعار بسرعة كبيرة لاختلال التوازن بين العرض والطلب، وكذلك يجب على“أوبك+”.