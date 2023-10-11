اختيار الفائزين ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية 15 أكتوبر الجارى

كشف السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية، عن أن لجنة اختيار المشروعات ضمن مبادرة الخضراء الذكية ستختار 18 مشروعا صغيرا ومتوسطا منتصف الشهر الجارى.

وقال إن اللجنة ستجتمع للتقييم المبدئى للمشروعات التى تقدمت من مختلف المحافظات، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مشروعات محافظات القاهرة الكبرى منفصلة اليوم الأربعاء.

وأوضح أن اللجنة تتكون من عدد من الخبراء وأستاذة الجامعات المصرية، وبمشاركة وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قبل الأمم المتحدة، على أن يرأس اللجنة التى ستختار المشروعات الفائزة الدكتور مجحمود محيى الدين رائد رئاسة الجمهورية للمناخ.

وتابع أن المشروعات الفائزة سيتم الترويج لها خلال فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للمناخ القمرر عقده العام الجارى بدولة الأمارات العربية المتحدة بهدف استقطاب تنموية للمشروعات الـ18 الفائزة من بين 5800 مشروع أخضر تم التقدم بهم من جميع المحافظات المصرية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذى ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمى والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وكشف عن الاقتراب من توقيع عدد من الشراكات والفعاليات مع القطاع الخاص والمؤسسات التنموية الدولية لتبنى المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة المشروعات الذكية الخضراء، موضحًا أن البمادرة تلعب دور هام فى توفير التواصل بين القطاع الخاص من المؤسسات الدولية والحكومي.

وأوضح المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، أن المرحلة الحالية هى مرحلة حصاد الجهود التى قامت بها المبادرة الوطنية بالتعاون مع المحافظات؛ بداية من مرحلة نشر الوعى بالتغييرات المناخية والتى تضمنت مجموعة من الندوات والبرامج التدريبية وورش العمل التى تم تنفيذها بالمحافظات لشرح كيفية تقديم مشروعات خضراء ذكية تقدم حلول لمشكلات تغير المناخ.

وأكد أن الانتهاء سيكون بمرحلة تقييم المشروعات من خلال لجان تنفيذية متخصصة بكل محافظة تتضمن ممثلى كل من المحافظة ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتعليم العالى، والمجلس القومى للمرأة، وذلك لاختيار أفضل المشروعات وفقًا لعدد من المعايير بما يضمن الشفافية وحوكمة عملية التقييم والاختيار.

وذكر أنه تم عقد عدة لقاءات مع رجال أعمال ناجحة فى مجالها لعقد شراكات قريبة لدفع القطاع الخاص للتوسع فى السوق المصرى فى مختلف الأنشطة ومنها مجال البحوث والأنشطة الخضراء وإعادة التدوير والسياحة المستدامة، مؤكدًا على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تسهم فى دفع وتوفير الدراسات والأبحاث العلمية لخدمة المبادرة وتحقيق التكامل التام بين جميع الجهات.

وأكد على أن المبادرة تعكس اهتمام الدولة بقضية تغيير المناخ، وتأتى فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وفى ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، موضحًا أن الهدف من المبادرة فى الأساس هو خلق حالة حراك مجتمعى وتحفيزى داخل جميع المحافظات، للتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية فى مختلف نواحى الحياة.