اختيار الفائزين ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية 15 أكتوبر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) الترويج للمشروعات فى فعاليات cop 28 لاستقطاب تمويلات
كشف السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية، عن أن لجنة اختيار المشروعات ضمن مبادرة الخضراء الذكية ستختار 18 مشروعا صغيرا ومتوسطا منتصف الشهر الجارى.
وقال إن اللجنة ستجتمع للتقييم المبدئى للمشروعات التى تقدمت من مختلف المحافظات، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مشروعات محافظات القاهرة الكبرى منفصلة اليوم الأربعاء.
وأوضح أن اللجنة تتكون من عدد من الخبراء وأستاذة الجامعات المصرية، وبمشاركة وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قبل الأمم المتحدة، على أن يرأس اللجنة التى ستختار المشروعات الفائزة الدكتور مجحمود محيى الدين رائد رئاسة الجمهورية للمناخ.
وتابع أن المشروعات الفائزة سيتم الترويج لها خلال فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للمناخ القمرر عقده العام الجارى بدولة الأمارات العربية المتحدة بهدف استقطاب تنموية للمشروعات الـ18 الفائزة من بين 5800 مشروع أخضر تم التقدم بهم من جميع المحافظات المصرية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وأطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذى ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمى والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. توقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات دولية تنموية لدعم المشروعات الذكية
وكشف عن الاقتراب من توقيع عدد من الشراكات والفعاليات مع القطاع الخاص والمؤسسات التنموية الدولية لتبنى المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة المشروعات الذكية الخضراء، موضحًا أن البمادرة تلعب دور هام فى توفير التواصل بين القطاع الخاص من المؤسسات الدولية والحكومي.
وأوضح المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، أن المرحلة الحالية هى مرحلة حصاد الجهود التى قامت بها المبادرة الوطنية بالتعاون مع المحافظات؛ بداية من مرحلة نشر الوعى بالتغييرات المناخية والتى تضمنت مجموعة من الندوات والبرامج التدريبية وورش العمل التى تم تنفيذها بالمحافظات لشرح كيفية تقديم مشروعات خضراء ذكية تقدم حلول لمشكلات تغير المناخ.
وأكد أن الانتهاء سيكون بمرحلة تقييم المشروعات من خلال لجان تنفيذية متخصصة بكل محافظة تتضمن ممثلى كل من المحافظة ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتعليم العالى، والمجلس القومى للمرأة، وذلك لاختيار أفضل المشروعات وفقًا لعدد من المعايير بما يضمن الشفافية وحوكمة عملية التقييم والاختيار.
وذكر أنه تم عقد عدة لقاءات مع رجال أعمال ناجحة فى مجالها لعقد شراكات قريبة لدفع القطاع الخاص للتوسع فى السوق المصرى فى مختلف الأنشطة ومنها مجال البحوث والأنشطة الخضراء وإعادة التدوير والسياحة المستدامة، مؤكدًا على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تسهم فى دفع وتوفير الدراسات والأبحاث العلمية لخدمة المبادرة وتحقيق التكامل التام بين جميع الجهات.
وأكد على أن المبادرة تعكس اهتمام الدولة بقضية تغيير المناخ، وتأتى فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وفى ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، موضحًا أن الهدف من المبادرة فى الأساس هو خلق حالة حراك مجتمعى وتحفيزى داخل جميع المحافظات، للتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية فى مختلف نواحى الحياة.
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