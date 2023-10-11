مصادر: 7 مليارات جنيه تكلفة متوقعة لرفع الإعفاء الضريبى لـ45 ألف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصدر حكومى، إن التكلفة المتوقعة لرفع حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه تقارب الـ7 مليارات جنيه من إجمالى الأوعية الضريبية.

وأوضح أن التكلفة المتوقع أن تتحملها الخزانة العامة تتوزع إلى نحو 5 مليارات جنيه عن مرتبات الموظفين فى القطاعين العام والخاص، وما يقارب من مليارى جنيه عن الأشخاص الاعتبارية من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة والثروة العقارية.

وقال ياسر عمر، وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ((البورصة))، إنه لم تتم إضافة شرائح ضريبية جديدة، وسيتم إلغاء شريحة 2.5%.

وأضاف ((عمر))، أنه بحسب رئيس مصلحة الضرائب سيستفيد نحو 13 مليون موظف وممول من رفع حد الإعفاء الضريبى.

ولفت إلى أن التعديلات المقترحة فى قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 سيستفيد منها موظفو الجهاز الإدارى للدولة وموظفو القطاع الخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة والممولين من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والثروة العقارية.

وبحسب وزارة المالية فقد تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 275%.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الهدف من تعديل القانون هو تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم بموجب التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفاً.