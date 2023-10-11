شركات المحمول توقف التعامل بالعملات الأجنبية عند استخدام محافظ الدفع الإلكترونى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوقفت اليوم شركات الهاتف المحمول التعامل بالعملات الأجنبية عبر محافظ الدفع الإلكتروني.
وخاطبت الشركات عملاءها عبر رسائل نصية تفيد بوقف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام كارت الدفع“أون لاين” من خلال المحفظة.
وقررت الشركات، أن يكون الدفع على المعاملات المحلية بالجنيه المصري فقط.
ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان البنوك وقف التعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج من خلال بطاقات الخصم المباشر، واقتصار الدفع من خلالها بالعملات المحلية فقط.
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