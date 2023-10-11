شركات المحمول توقف التعامل بالعملات الأجنبية عند استخدام محافظ الدفع الإلكترونى

MENAFN - Al-Borsa News) أوقفت اليوم شركات الهاتف المحمول التعامل بالعملات الأجنبية عبر محافظ الدفع الإلكتروني.

وخاطبت الشركات عملاءها عبر رسائل نصية تفيد بوقف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام كارت الدفع“أون لاين” من خلال المحفظة.

وقررت الشركات، أن يكون الدفع على المعاملات المحلية بالجنيه المصري فقط.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان البنوك وقف التعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج من خلال بطاقات الخصم المباشر، واقتصار الدفع من خلالها بالعملات المحلية فقط.