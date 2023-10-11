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صندوق النقد: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% يخفض ناتج الاقتصاد العالمى 0.2%

10/11/2023 3:27:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إنه من السابق لأوانه تحديد كيف ستؤثر الاضطرابات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيكون له انعكاس على النمو.

وذكر في مقابلة مع وكالة“رويترز” الثلاثاء، أن المقرض العالمي يراقب الوضع عن كثب، مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% أمس يعكس المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات.

وأضاف أن بحثًا أجراه صندوق النقد الدولي، أظهر أن زيادة أسعار النفط بنسبة 10% تُخفض الناتج العالمي بنحو 0.2% في العام التالي وتعزز التضخم العالمي بنحو 0.4%.

ومع ذلك، أكد أن الاقتصاد العالمي يظهر مرونة، رغم الصدمات الكبيرة التي تعرض لها في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، لكنه“ليس في وضع جيد، حيث يتعثر ولم يتمكن من الانطلاق بسرعة كبيرة بعد”.

ورغم المخاوف المتعلقة بأسعار النفط، أشار صندوق النقد في وقت سابق إلى أن تقويض“النمو القوي” للاقتصاد العالمي، يأتي بشكل أساسي من التأثير المستمر للوباء والحرب الأوكرانية والانقسام العالمي المتزايد، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص الدعم المالي.

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