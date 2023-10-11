صندوق النقد: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% يخفض ناتج الاقتصاد العالمى 0.2%

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إنه من السابق لأوانه تحديد كيف ستؤثر الاضطرابات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيكون له انعكاس على النمو.
وذكر في مقابلة مع وكالة“رويترز” الثلاثاء، أن المقرض العالمي يراقب الوضع عن كثب، مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% أمس يعكس المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات.
وأضاف أن بحثًا أجراه صندوق النقد الدولي، أظهر أن زيادة أسعار النفط بنسبة 10% تُخفض الناتج العالمي بنحو 0.2% في العام التالي وتعزز التضخم العالمي بنحو 0.4%.
ومع ذلك، أكد أن الاقتصاد العالمي يظهر مرونة، رغم الصدمات الكبيرة التي تعرض لها في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، لكنه“ليس في وضع جيد، حيث يتعثر ولم يتمكن من الانطلاق بسرعة كبيرة بعد”.
ورغم المخاوف المتعلقة بأسعار النفط، أشار صندوق النقد في وقت سابق إلى أن تقويض“النمو القوي” للاقتصاد العالمي، يأتي بشكل أساسي من التأثير المستمر للوباء والحرب الأوكرانية والانقسام العالمي المتزايد، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص الدعم المالي. أرقام
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