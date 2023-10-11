المركزى الروسى: التضخم السنوى بلغ 5.9% فى بداية أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي الثلاثاء، في كلمته أمام مجلس الدوما – مجلس النواب- إن معدل التضخم السنوي في روسيا بلغ 5.9% بحلول الثاني من أكتوبر.
واستطرد“أليكسي زابوتكين”:“تقديرات التضخم السنوي من البيانات الأسبوعية اعتبارًا من 2 أكتوبر تصل إلى 5.9%، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك روسيا تتراوح بين 6% و7% في نهاية هذا العام”، وفقًا لما نقلته وكالة“تاس” الرسمية.
وأشار“زابوتكين” إلى أن بنك روسيا يرى ضرورة تشديد سياسته النقدية بشكل إضافي لإعادة التضخم إلى 4% في عام 2024، حيث يتوقع المركزي الروسي أن يتراوح سعر الفائدة الرئيسي بين 11.5% و12.5% في العام القادم، ارتفاعًا من 8.5% و9.5% في التقديرات السابقة.
ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 13% في سبتمبر من 12% سنويًا، ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لبحث قرار السياسة في السابع والعشرين من أكتوبر.
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