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المركزى الروسى: التضخم السنوى بلغ 5.9% فى بداية أكتوبر

10/11/2023 3:27:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي الثلاثاء، في كلمته أمام مجلس الدوما – مجلس النواب- إن معدل التضخم السنوي في روسيا بلغ 5.9% بحلول الثاني من أكتوبر.

واستطرد“أليكسي زابوتكين”:“تقديرات التضخم السنوي من البيانات الأسبوعية اعتبارًا من 2 أكتوبر تصل إلى 5.9%، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك روسيا تتراوح بين 6% و7% في نهاية هذا العام”، وفقًا لما نقلته وكالة“تاس” الرسمية.

وأشار“زابوتكين” إلى أن بنك روسيا يرى ضرورة تشديد سياسته النقدية بشكل إضافي لإعادة التضخم إلى 4% في عام 2024، حيث يتوقع المركزي الروسي أن يتراوح سعر الفائدة الرئيسي بين 11.5% و12.5% في العام القادم، ارتفاعًا من 8.5% و9.5% في التقديرات السابقة.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 13% في سبتمبر من 12% سنويًا، ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لبحث قرار السياسة في السابع والعشرين من أكتوبر.

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