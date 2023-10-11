%8 ارتفاعًا فى حجم تجارة الخدمات بالصين خلال 8 شهور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم تجارة الخدمات في الصين بنسبة 8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليبلغ 4.25 تريليون يوان (نحو 592.1 مليار دولار أمريكي).
واوضحت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن واردات الخدمات قفزت بنسبة 22.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.486 تريليون يوان، في حين انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.767 تريليون يوان، مما أدى إلى عجز يقدر بـ718.75 مليار يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
وخلال الفترة المذكورة، سجلت الخدمات المتعلقة بقطاع السفر تعافيا ملحوظا، وارتفع إجمالي حجم التجارة في الخدمات في هذا القطاع بنسبة 69.5% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 919.99 مليار يوان.
وتوسعت الصادرات والواردات في خدمات السفر بنسبة 54.9% و70.7% على أساس سنوي، على التوالي.
أ. ش. أ
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