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%8 ارتفاعًا فى حجم تجارة الخدمات بالصين خلال 8 شهور

10/11/2023 3:27:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم تجارة الخدمات في الصين بنسبة 8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليبلغ 4.25 تريليون يوان (نحو 592.1 مليار دولار أمريكي).

واوضحت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن واردات الخدمات قفزت بنسبة 22.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.486 تريليون يوان، في حين انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.767 تريليون يوان، مما أدى إلى عجز يقدر بـ718.75 مليار يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وخلال الفترة المذكورة، سجلت الخدمات المتعلقة بقطاع السفر تعافيا ملحوظا، وارتفع إجمالي حجم التجارة في الخدمات في هذا القطاع بنسبة 69.5% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 919.99 مليار يوان.

وتوسعت الصادرات والواردات في خدمات السفر بنسبة 54.9% و70.7% على أساس سنوي، على التوالي.

أ. ش. أ

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