Wednesday, 11 October 2023 11:00 GMT

الأسهم الأوروبية ترتفع 2% وتسجل أعلى إغلاق خلال أسبوعين

10/11/2023 3:26:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، في ظل تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط استيعاب الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة“فاينانشيال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي وافق على توحيد جهوده مع الولايات المتحدة لحماية صناعة الصلب من المنافسة السعرية منخفضة الثمن بواسطة الشركات الصينية.

وأوضح“روبرت هولزمان” عضو المركزي الأوروبي في لقاء مع“سي إن بي سي”، أن البنك قد يلجأ لرفع الفائدة مرة أو اثنتين في حالة وقوع صدمات اقتصادية إضافية، مشيرًا إلى أن دورة التشديد النقدي قد تنتهي إذا سارت الأمور على ما يرام.

وأظهر تقرير صدر عن اتحاد التجزئة البريطاني، زيادة إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% خلال الأسابيع الخمسة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بنموها 4.1% في الشهر السابق.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.95% إلى 452.4 نقطة، مع مكاسب قطاعات البنوك والتكنولوجيا والمرافق والتعدين، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ الثاني والعشرين من سبتمبر.

كما ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.8% عند 7628 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 1.95% مسجلًا 15423 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 2% عند 7162 نقطة.

أرقام

MENAFN11102023000202011048ID1107223370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث