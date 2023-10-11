الأسهم الأوروبية ترتفع 2% وتسجل أعلى إغلاق خلال أسبوعين

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، في ظل تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط استيعاب الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة“فاينانشيال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي وافق على توحيد جهوده مع الولايات المتحدة لحماية صناعة الصلب من المنافسة السعرية منخفضة الثمن بواسطة الشركات الصينية.
وأوضح“روبرت هولزمان” عضو المركزي الأوروبي في لقاء مع“سي إن بي سي”، أن البنك قد يلجأ لرفع الفائدة مرة أو اثنتين في حالة وقوع صدمات اقتصادية إضافية، مشيرًا إلى أن دورة التشديد النقدي قد تنتهي إذا سارت الأمور على ما يرام.
وأظهر تقرير صدر عن اتحاد التجزئة البريطاني، زيادة إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% خلال الأسابيع الخمسة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بنموها 4.1% في الشهر السابق.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.95% إلى 452.4 نقطة، مع مكاسب قطاعات البنوك والتكنولوجيا والمرافق والتعدين، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ الثاني والعشرين من سبتمبر.
كما ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.8% عند 7628 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 1.95% مسجلًا 15423 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 2% عند 7162 نقطة. أرقام
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