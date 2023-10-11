الأسهم الأوروبية ترتفع 2% وتسجل أعلى إغلاق خلال أسبوعين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، في ظل تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط استيعاب الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة“فاينانشيال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي وافق على توحيد جهوده مع الولايات المتحدة لحماية صناعة الصلب من المنافسة السعرية منخفضة الثمن بواسطة الشركات الصينية.

وأوضح“روبرت هولزمان” عضو المركزي الأوروبي في لقاء مع“سي إن بي سي”، أن البنك قد يلجأ لرفع الفائدة مرة أو اثنتين في حالة وقوع صدمات اقتصادية إضافية، مشيرًا إلى أن دورة التشديد النقدي قد تنتهي إذا سارت الأمور على ما يرام.

وأظهر تقرير صدر عن اتحاد التجزئة البريطاني، زيادة إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% خلال الأسابيع الخمسة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بنموها 4.1% في الشهر السابق.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.95% إلى 452.4 نقطة، مع مكاسب قطاعات البنوك والتكنولوجيا والمرافق والتعدين، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ الثاني والعشرين من سبتمبر.

كما ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.8% عند 7628 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 1.95% مسجلًا 15423 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 2% عند 7162 نقطة.