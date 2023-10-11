Wednesday, 11 October 2023 11:00 GMT

شركات السيارات الألمانية تعانى نقصًا فى إمدادات مكونات الإنتاج

10/11/2023 3:26:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تكافح شركات صناعة السيارات الألمانية لمواجهة الاختناقات الكبيرة في العرض، حتى في ظل التحسن الذي تشهده الصناعات الأخرى فيما يتعلق بإمدادات مكونات الإنتاج.

ووفقًا لدراسة أجراها معهد“إيفو” ونشرها الثلاثاء، ارتفع عدد شركات صناعة السيارات التي أبلغت عن اختناقات في الإمدادات إلى 53% بعد انخفاضها إلى أقل من 50% في أغسطس للمرة الأولى هذا العام.

وذكر معهد الأبحاث الألماني في تقريره اليوم أن الشركات الهندسية وشركات معدات معالجة البيانات لا تزال تكافح أيضًا، حيث تتجاوز حصة الشركات التي تعاني من الاختناقات في هذين المجالين 36%.

ومع ذلك، وبشكل عام، انخفضت نسبة الشركات التي أبلغت عن نقص في إمدادات المواد الخام بشكل طفيف إلى 24% الشهر الماضي.

أرقام

MENAFN11102023000202011048ID1107223369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث