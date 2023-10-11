شركات السيارات الألمانية تعانى نقصًا فى إمدادات مكونات الإنتاج

MENAFN - Al-Borsa News) تكافح شركات صناعة السيارات الألمانية لمواجهة الاختناقات الكبيرة في العرض، حتى في ظل التحسن الذي تشهده الصناعات الأخرى فيما يتعلق بإمدادات مكونات الإنتاج.

ووفقًا لدراسة أجراها معهد“إيفو” ونشرها الثلاثاء، ارتفع عدد شركات صناعة السيارات التي أبلغت عن اختناقات في الإمدادات إلى 53% بعد انخفاضها إلى أقل من 50% في أغسطس للمرة الأولى هذا العام.

وذكر معهد الأبحاث الألماني في تقريره اليوم أن الشركات الهندسية وشركات معدات معالجة البيانات لا تزال تكافح أيضًا، حيث تتجاوز حصة الشركات التي تعاني من الاختناقات في هذين المجالين 36%.

ومع ذلك، وبشكل عام، انخفضت نسبة الشركات التي أبلغت عن نقص في إمدادات المواد الخام بشكل طفيف إلى 24% الشهر الماضي.