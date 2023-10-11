شركات السيارات الألمانية تعانى نقصًا فى إمدادات مكونات الإنتاج

(MENAFN
- Al-Borsa News) تكافح شركات صناعة السيارات الألمانية لمواجهة الاختناقات الكبيرة في العرض، حتى في ظل التحسن الذي تشهده الصناعات الأخرى فيما يتعلق بإمدادات مكونات الإنتاج.
ووفقًا لدراسة أجراها معهد“إيفو” ونشرها الثلاثاء، ارتفع عدد شركات صناعة السيارات التي أبلغت عن اختناقات في الإمدادات إلى 53% بعد انخفاضها إلى أقل من 50% في أغسطس للمرة الأولى هذا العام.
وذكر معهد الأبحاث الألماني في تقريره اليوم أن الشركات الهندسية وشركات معدات معالجة البيانات لا تزال تكافح أيضًا، حيث تتجاوز حصة الشركات التي تعاني من الاختناقات في هذين المجالين 36%.
ومع ذلك، وبشكل عام، انخفضت نسبة الشركات التي أبلغت عن نقص في إمدادات المواد الخام بشكل طفيف إلى 24% الشهر الماضي. أرقام
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