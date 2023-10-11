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الفيدرالى فى نيويورك: ارتفاع طفيف فى توقعات الأمريكيين للتضخم خلال سبتمبر

10/11/2023 3:26:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت توقعات التضخم بين الأمريكيين بشكل طفيف على المدى القصير والمتوسط خلال الشهر الماضي، فيما كانت توقعات سوق العمل مختلطة مع تزايد توقعات البطالة وتراجع مخاطر فقدان الوظائف.

وأظهر مسح توقعات المستهلكين لشهر سبتمبر، والذي نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الثلاثاء، ارتفاع متوسط توقعات التضخم بمقدار 0.1 نقطة و0.2 نقطة على مدى العام والثلاثة أعوام المقبلة إلى 3.7% و3.0% على التوالي.

وعن سوق العمل، ارتفع متوسط نمو الأجور المتوقعة للعام المقبل بنسبة 0.1 نقطة إلى 3.0% في سبتمبر، وكذلك زاد متوسط التوقعات بحدوث البطالة في الولايات المتحدة بعد عام بنسبة 1.6 نقطة إلى 40.1%.

وانخفض متوسط احتمال فقدان الوظيفة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة بنسبة 1.4 نقطة ليصل إلى 12.4%، ليظل أعلى قليلًا من متوسطه على مدى 12 شهرًا والبالغ 12.1%.

وأما فيما يخص الأسر، فارتفع متوسط النمو المتوقع في دخل الأسرة بنسبة 0.1 نقطة إلى 3.0%، لكنه أقل من متوسط السلسلة على مدار 12 شهرًا البالغ 3.5%، وظل متوسط توقعات نمو إنفاق الأسر دون تغيير عند 5.3% في سبتمبر، ليظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

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