الفيدرالى فى نيويورك: ارتفاع طفيف فى توقعات الأمريكيين للتضخم خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت توقعات التضخم بين الأمريكيين بشكل طفيف على المدى القصير والمتوسط خلال الشهر الماضي، فيما كانت توقعات سوق العمل مختلطة مع تزايد توقعات البطالة وتراجع مخاطر فقدان الوظائف.
وأظهر مسح توقعات المستهلكين لشهر سبتمبر، والذي نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الثلاثاء، ارتفاع متوسط توقعات التضخم بمقدار 0.1 نقطة و0.2 نقطة على مدى العام والثلاثة أعوام المقبلة إلى 3.7% و3.0% على التوالي.
وعن سوق العمل، ارتفع متوسط نمو الأجور المتوقعة للعام المقبل بنسبة 0.1 نقطة إلى 3.0% في سبتمبر، وكذلك زاد متوسط التوقعات بحدوث البطالة في الولايات المتحدة بعد عام بنسبة 1.6 نقطة إلى 40.1%.
وانخفض متوسط احتمال فقدان الوظيفة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة بنسبة 1.4 نقطة ليصل إلى 12.4%، ليظل أعلى قليلًا من متوسطه على مدى 12 شهرًا والبالغ 12.1%.
وأما فيما يخص الأسر، فارتفع متوسط النمو المتوقع في دخل الأسرة بنسبة 0.1 نقطة إلى 3.0%، لكنه أقل من متوسط السلسلة على مدار 12 شهرًا البالغ 3.5%، وظل متوسط توقعات نمو إنفاق الأسر دون تغيير عند 5.3% في سبتمبر، ليظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء. أرقام
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