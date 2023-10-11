((جرين ماجيك)) للإنتاج الزراعى تستثمر 15 مليون جنيه لتصنيع الأسمدة العضوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة ((جرين ماجيك للإنتاج الزراعى)) ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون جنيه؛ لإضافة خط إنتاج لتصنيع الأسمدة العضوية، لزيادة الطاقة الإنتاجية، والتوسع فى عملية التصدير.
قال عمرو رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ ((جرين ماجيك)) تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الخليجى، وبالتحديد السعودية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية؛ أبرزها غينيا، خاصة أن العديد من تلك الدول تنفذ عمليات استصلاح أراضٍ لزيادة الرقعة الزراعية، الأمر الذى يرفع الطلب على منتجات الشركة.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تورد ما يقرب من 50 منتجاً لـ80% من المساحات الزراعية فى مصر حالياً، وتتنوع بين مبيدات وأسمدة عضوية ومغذيات ومخصبات زراعية.
أشار إلى أن الشركة ضاعفت مساحة المصنع من 600 إلى 1200 متر مربع مع بداية العام الجارى لتنفيذ التوسعات الجديدة وجارٍ العمل عليها خلال الفترة الحالية.
أوضح أن الشركة تحاول مواكبة التغيرات المناخية من خلال زيادة كميات الأسمدة التى تنتجها لتوفير بيئة مناخية ملائمة للزراعة، والشركة تنتج أسمدة مبتكرة تعمل على تغذية النباتات منها الأسمدة العضوية.
كتبت ـ فرح رجب:
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