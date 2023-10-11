((جرين ماجيك)) للإنتاج الزراعى تستثمر 15 مليون جنيه لتصنيع الأسمدة العضوية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ((جرين ماجيك للإنتاج الزراعى)) ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون جنيه؛ لإضافة خط إنتاج لتصنيع الأسمدة العضوية، لزيادة الطاقة الإنتاجية، والتوسع فى عملية التصدير.

قال عمرو رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ ((جرين ماجيك)) تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الخليجى، وبالتحديد السعودية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية؛ أبرزها غينيا، خاصة أن العديد من تلك الدول تنفذ عمليات استصلاح أراضٍ لزيادة الرقعة الزراعية، الأمر الذى يرفع الطلب على منتجات الشركة.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تورد ما يقرب من 50 منتجاً لـ80% من المساحات الزراعية فى مصر حالياً، وتتنوع بين مبيدات وأسمدة عضوية ومغذيات ومخصبات زراعية.

أشار إلى أن الشركة ضاعفت مساحة المصنع من 600 إلى 1200 متر مربع مع بداية العام الجارى لتنفيذ التوسعات الجديدة وجارٍ العمل عليها خلال الفترة الحالية.

أوضح أن الشركة تحاول مواكبة التغيرات المناخية من خلال زيادة كميات الأسمدة التى تنتجها لتوفير بيئة مناخية ملائمة للزراعة، والشركة تنتج أسمدة مبتكرة تعمل على تغذية النباتات منها الأسمدة العضوية.

كتبت ـ فرح رجب: