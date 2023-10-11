((هاند إيجيبت)) للمنسوجات تضيف 20 خط إنتاج جديداً بـ90 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة هاند إيجيبت للمنسوجات ضخ استثمارات بقيمة 90 مليون جنيه؛ لإضافة 20 ماكينة إنتاج جديدة العام المقبل بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

قال محمد فريد، مدير التصدير بالشركة، إنَّ ((هاند إيجيبت)) تمتلك حالياً 12 ماكينة تصنيع بطاقة إنتاجية تصل إلى 115 ألف طن، ومن المرتقب أن تتجاوز 500 ألف طن بعد تشغيل الماكينات الجديدة بنهاية 2024.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة الكميات المصدرة من المفروشات إلى 700 طن بنهاية العام المقبل، مقابل 70 طناً خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى ((طن المفروشات يصدر بـ64 ألف دولار)).

لفت إلى أن الشركة فتحت أسواقاً تصديرية جديدة فى أوروبا والشرق الأوسط؛ تماشياً مع التوسعات الحالية، ومن المستهدف التصدير لأمريكا الشمالية، خلال العام المقبل، من خلال المشاركة فى معارض ستُقام فى أمريكا بداية العام المقبل.

أوضح أن الشركة تصدر إنتاجها، خلال الفترة الحالية، إلى السعودية، والمغرب، ولبنان، وقبرص، ومن المرتقب التصدير إلى عدد كبير من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

أكد أن الشركة تعمل على تدبير الاستمارات ذاتياً من خلال استغلال الحصيلة الدولارية والأرباح المتراكمة على مدار السنوات الماضية.

تأسست ((هاند إيجيبت)) للمنسوجات عام 2014، وتمتلك مصنعاً بالمنطقة الصناعية بشبرا الخيمة متخصصاً فى إنتاج الفوط والبشكير والبرانس والملايات والكوفرتات وأغطية المراتب.

كتب – أحمد غنيم