((هاند إيجيبت)) للمنسوجات تضيف 20 خط إنتاج جديداً بـ90 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة هاند إيجيبت للمنسوجات ضخ استثمارات بقيمة 90 مليون جنيه؛ لإضافة 20 ماكينة إنتاج جديدة العام المقبل بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
قال محمد فريد، مدير التصدير بالشركة، إنَّ ((هاند إيجيبت)) تمتلك حالياً 12 ماكينة تصنيع بطاقة إنتاجية تصل إلى 115 ألف طن، ومن المرتقب أن تتجاوز 500 ألف طن بعد تشغيل الماكينات الجديدة بنهاية 2024.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة الكميات المصدرة من المفروشات إلى 700 طن بنهاية العام المقبل، مقابل 70 طناً خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى ((طن المفروشات يصدر بـ64 ألف دولار)).
لفت إلى أن الشركة فتحت أسواقاً تصديرية جديدة فى أوروبا والشرق الأوسط؛ تماشياً مع التوسعات الحالية، ومن المستهدف التصدير لأمريكا الشمالية، خلال العام المقبل، من خلال المشاركة فى معارض ستُقام فى أمريكا بداية العام المقبل.
أوضح أن الشركة تصدر إنتاجها، خلال الفترة الحالية، إلى السعودية، والمغرب، ولبنان، وقبرص، ومن المرتقب التصدير إلى عدد كبير من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
أكد أن الشركة تعمل على تدبير الاستمارات ذاتياً من خلال استغلال الحصيلة الدولارية والأرباح المتراكمة على مدار السنوات الماضية.
تأسست ((هاند إيجيبت)) للمنسوجات عام 2014، وتمتلك مصنعاً بالمنطقة الصناعية بشبرا الخيمة متخصصاً فى إنتاج الفوط والبشكير والبرانس والملايات والكوفرتات وأغطية المراتب.
كتب – أحمد غنيم
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