تسارع التضخم الشهرى يضغط على المركزى لرفع كبير للفائدة

تسارع معدل التضخم فى سبتمبر على أساس شهرى رغم هدوئه على أساس سنوى ما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار.

وارتفع التضخم العام على أساس شهرى فى سبتمبر إلى 2.1% مقابل 1.6% فى أغسطس، بينما ارتفع مؤشر التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى إلى 1.1% مقابل 0.3% فى أغسطس.

وبحسب بيانات الإحصاء ارتفع تضخم الطعام والشراب 3.5% على أساس شهرى بقيادة الألبان والجبن والبيض التى ارتفع سعرها 4.9%، والزيوت والدهون بنسبة 0.4%، والفاكهة بنسبة 3.4%، والخضراوات بنسبة 19.0%، والسكر والأغذية السكرية بنحو 2.5%، والبن والشاى والكاكاو بحوالى 2.1%، والدخان 1.5% بنحو، وأيضاً ارتفعت الاقمشة 2.9%، والملابس الجاهزة 1.9%.

قال هانى جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن التضخم الشهرى سيواصل الارتفاع حتى الربع الأول من العام القادم، فى ظل فائض السيولة المرتفع، ونقص الدولار محلياً.

أضاف أنه حال توافرت مرونة سعر الصرف واستكمال الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج صندوق النقدى، سيرتفع التضخم أكثر على أساس شهرى وسنوى على أن يبدأ فى الانحسار منتصف العام المقبل.

وتوقع أن يرفع البنك المركزى الفائدة 5% قبل نهاية العام حتى يتم السيطرة على التضخم، على أن يكون الرفع دفعة واحدة فى ديسمبر أو تقسيمها على اجتماعين خلال نوفمبر ديسمبر، لكنه ذكر أن الأقرب هو تثبيت الفائدة فى نوفمبر، مراعاة لأوضاع المالية العامة وتكلفة الدين العام.

وارتفع معدل التضخم السنوى خلال سبتمبر إلى 40.3% مقابل 39.7% خلال أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فيما تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 39.7% على أساس سنوى مقابل 40.4% فى أغسطس.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى قادت الخضروات تسارع معدل تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوى ليصل إلى 74.5% فى سبتمبر مقابل 71.9% فى أغسطس وكان السبب الرئيسى لارتفاع التضخم.







قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن التضخم فى سبتمبر جاء ضمن التوقعات، وأنه مرتبط بأسعار سلع، وعلى وجه الأخص السكر والبصل.

وبحسب بيانات التعبئة والإحصاء ارتفع البصل 442% على أساس سنوى، و12% على أساس شهرى، فيما ارتفع السكر 5.5% على أساس شهرى ونحو 86.5% على أساس سنوى.

لكنها توقعت أن يستقر التضخم لفترة بعد مبادرة خفض أسعار 7 مجموعات سلعية، أو أن يميل للانخفاض بشكل طفيف.

أضافت زهير أن الأوضاع الجيوسياسية تجعل من الصعب التكهن برقم على وجه التحديد، خاصة أن أسعار البترول ترتفع عالميًا، ورغم تحوط مصر منها، لكن تداعياتها على الأسعار العالمية تظل ملحوظة.

ورجحت أن يلجأ البنك المركزى لرفع الفائدة بمعدلات بين 1% إلى 2% قبل نهاية العام، على أن يكون تحرير سعر الصرف بعد توافر سيولة دولارية تُمكن الدولة من تثبيت السعر الجديد وإنجاحه بجانب استقرار الوضع السياسى الاقتصادى، وتوقعت أن يكون الخفض الرابع للجنيه مطلع العام المقبل فى حدود بين 15% و20%.

وقالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، إن التضخم وصل ذروته فى سبتمبر، فى ظل انخفاض أسعار السلع الزراعية عالميًا وتعهد المنتجين بخفض الأسعار، وأثر سنة الأساس المواتى لشهر أكتوبر الذى شهد خلال العام الماضى تخفيض قيمة الجنيه من 18.7 جنيه إلى نحو 24 جنيها.

أضافت أنه حتى لو تم خفض الجنيه مجددًا بعد الانتخابات سينتج عن ذلك إبقاء التضخم مرتفعًا لكنه لن يجعله يزيد عن المستويات الحالية، ويزيد من توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزى.

كتب – أحمد غنيم: