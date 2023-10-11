الصناعات الهندسية تبحث سبل مواجهة مراكز الصيانة الوهمية

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مع مصلحة الرقابة الصناعية، التحديات التي تواجه القطاع بسبب مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قطاع الأجهزة المنزلية في مصر متميز والمنتج المصري متواجد في العديد من الدول العربية والأوروبية، ولكن وجود مراكز صيانة وهمية تستغل أسماء الشركات الكبرى والمنتجات الرائجة في السوق المصري تؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركات ومنتجاتها لتقديمها خدمات سيئة أو قيام البعض منها بالنصب على العملاء.

وأوضح المهندس، أن الهدف من الاجتماع بحث نقاط تلاقي بين هيئة الرقابة الصناعية في حضور اللواء إيهاب أمين رئيس الهيئة، وممثلين عن المصنعين؛ للحد من انتشار مراكز الصيانة الوهمية ومحاصرتها، وكذلك مساعدة المراكز غير المعتمدة الراغبة في الدخول إلى المنظومة الرسمية وتسجيلها لدى شركات الإنتاج الكبرى بعد تأهيلها وتدريبها.

وطرح المشاركون بالاجتماع المشكلات التي تواجههم من وجود مراكز صيانة وخدمة غير معتمدة أو وهمية، مؤكدين أن هذه الشركات تستغل أسماء الشركات الكبرى مدعية أنها مراكز صيانة تابعة لها على غير الحقيقة، ومنه من يقوم بالنصب على العميل أو يقدم خدمة سيئة، ومنها من يصدر فواتير ضريبية مزورة، ومنها من يقوم بالدعاية لنفسه عبر وسائل السوشيال ميديا منتحلا صفة غير صفته.

ودعا اللواء إيهاب أمين، جميع الشركات بضرورة إمداد مصلحة الرقابة الصناعية بمراكز الصيانة الوهمية التي تنتحل صفتهم كمركز معتمد للشركات، وكذلك عدم التعاقد مع أي مراكز غير معتمدة من الهيئة.

وأكد على أهمية التشارك في المعلومات والبيانات بين شركات الأجهزة المنزلية حول مراكز الصيانة الوهمية والرسمية حتى يتم استثمار المراكز المعتمدة ومحاربة غير المعتمدة، وضرورة تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات في التسويق لمراكز الخدمة والصيانة الرسمية التابعة لها.

واقترح عقد اجتماع آخر بحضور ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الرقابة الصناعية، وممثلي شركات الاجهزة المنزلية تحت مظلة غرفة الصناعات الهندسية.

من جانبه، أكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أنه سيتم تحديد اجتماع آخر يضم الجهات التي تم طرحها، وتوجيه دعوة رسمية لهم من غرفة الصناعات الهندسية؛ لبحث آليات مواجهة المراكز الوهمية، خاصة أن هناك مشكلات كثيرة بسبب استغلال الأرقام المختصرة من بعض المراكز الوهمية والاحتياج إلى وجود رقم مختصر موحد لجميع الشركات.

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