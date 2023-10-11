شعبة العطارة: وفرة السلع الغذائية ستؤدى إلى خفض الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد عرفة العطار عضو مجلس إدارة شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية سيكون لها دور كبير فى السيطرة على أسعار السلع الغذائية، خاصة أن الإتاحة والوفرة أهم عاملين فى خفض الأسعار بجانب المنافسة العادلة فى السوق.

وأضاف العطار، أن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية ستعمل على خفض معدل التضخم وإتاحة السلع بأسعار مخفضة بنحو 25% مقارنة بسعرها فى السوق الحر.

وأكد أن زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع سيؤدى إلى ضبط السوق على اعتبار أن آليات العرض والطلب هى التى تحكم السوق ولذلك نسعى كغرف تجارية ومجتمعات الأعمال والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لزيادة معروض السلع بالسوق.

وأشار إلى أن الغرف التجارية تتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لإتاحة السلع فى مختلف مواقع الجمهورية واستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والأسعار المنخفضة ومتابعة الأسواق بشكل جيد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وتم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هى المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.