شعبة العطارة: وفرة السلع الغذائية ستؤدى إلى خفض الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد عرفة العطار عضو مجلس إدارة شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية سيكون لها دور كبير فى السيطرة على أسعار السلع الغذائية، خاصة أن الإتاحة والوفرة أهم عاملين فى خفض الأسعار بجانب المنافسة العادلة فى السوق.
وأضاف العطار، أن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية ستعمل على خفض معدل التضخم وإتاحة السلع بأسعار مخفضة بنحو 25% مقارنة بسعرها فى السوق الحر.
وأكد أن زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع سيؤدى إلى ضبط السوق على اعتبار أن آليات العرض والطلب هى التى تحكم السوق ولذلك نسعى كغرف تجارية ومجتمعات الأعمال والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لزيادة معروض السلع بالسوق.
وأشار إلى أن الغرف التجارية تتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لإتاحة السلع فى مختلف مواقع الجمهورية واستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والأسعار المنخفضة ومتابعة الأسواق بشكل جيد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وتم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هى المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.
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