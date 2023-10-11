بيتى: قطاع الصناعات الغذائية مساهماً رئيسياً فى صادرات مصر غير النفطية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مارك وايلى، الرئيس التنفيذى لشركة“بيتى”، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد مساهماً رئيسياً فى صادرات مصر غير النفطية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة قدرها 13%.
وأضاف وايلى، خلال كلمته فى فعاليات قمة صوت مصر 2023، أن قطاع الصناعات الغذائية يلعب دوراً حيوياً فى التوظيف، حيث يستوعب حوالى 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن شركة“بيتى” توسعت فى صادراتها من مصر لتصل منتجاتها إلى نحو 45 دولة حول العالم، وتخصص أكثر من 10% من منتجاتها للتصدير من أجل اختراق أسواق جديد فى الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأوروبا وإفريقيا.
وقال وايلى:“أرى أن سوق التصنيع والتصدير فى مصر ملئ بالفرص التى يجب اغتنامها، وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن القطاعين العام والخاص يمتلكان إمكانات وقدرات هائلة للتغلب على هذه العقبات، كما أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو فى سوق الصناعات الغذائية المصرية، وكذلك فى قطاعات التصنيع الأخرى”.
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