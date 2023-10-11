بيتى: قطاع الصناعات الغذائية مساهماً رئيسياً فى صادرات مصر غير النفطية

MENAFN - Al-Borsa News) قال مارك وايلى، الرئيس التنفيذى لشركة“بيتى”، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد مساهماً رئيسياً فى صادرات مصر غير النفطية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة قدرها 13%.

وأضاف وايلى، خلال كلمته فى فعاليات قمة صوت مصر 2023، أن قطاع الصناعات الغذائية يلعب دوراً حيوياً فى التوظيف، حيث يستوعب حوالى 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن شركة“بيتى” توسعت فى صادراتها من مصر لتصل منتجاتها إلى نحو 45 دولة حول العالم، وتخصص أكثر من 10% من منتجاتها للتصدير من أجل اختراق أسواق جديد فى الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأوروبا وإفريقيا.

وقال وايلى:“أرى أن سوق التصنيع والتصدير فى مصر ملئ بالفرص التى يجب اغتنامها، وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن القطاعين العام والخاص يمتلكان إمكانات وقدرات هائلة للتغلب على هذه العقبات، كما أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو فى سوق الصناعات الغذائية المصرية، وكذلك فى قطاعات التصنيع الأخرى”.