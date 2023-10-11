ألفا جنيه زيادة فى سعر الصويا.. والأعلاف ترتفع بنحو 500 جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الأعلاف فى السوق المحلى بنحو 500 جنيه خلال يومين ليسجل طن العلف ما بين 19 و20 ألف جنيه للطن الواحد، على خلفية زيادة سعر الصويا بنحو ألفى جنيه للطن، كما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى والارجنتينى 500 جنيه فى الطن الواحد ليسجل، أمس الإتنين، نحو 11.4 ألف جنيه.

وأرجع المهندس محمد سليمان مدير قطاع المبيعات بمؤسسة الإيمان لأعلاف الثروة والحيوانية والداجنة، الارتفاع المفاجئ لأسعار الأعلاف إلى زيادة أسعار كسب الصويا إحدى مستلزمات إنتاج الأعلاف تامة الصنع بنحو ألفى جنيه خلال يومين.

وأضاف سليمان، أنه لابد من العمل على استقرار السوق، خاصة أن سعر الدواجن يرتبط ارتباط كلى بسعر الأعلاف، وإشار إلى أن هناك العديد من المزارع بدأت دخول دورات تسمين جديدة بعد توقف دام شهرين.

وقال المهندس محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن ارتفاع أسعار خام الصويا دفع الأعلاف للزيادة، موضحاً أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلت أمس نحو 11.4 ألف جنيه مقابل 10.9 ألف جنيه الأسبوع الماضى، كما سجلت الذرة الصفراء الأوكرانى نحو 10.5 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه نفس المدة الزمنية بينما سجلت الصويا 24 ألف جنيه مقابل 22 ألف جنيه.

وقال محمد زكريا رئيس قطاع المبيعات بشركة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الشركة قامت بزيادة أسعار الأعلاف بنحو 500 جنيه بالتوازى مع ارتفاع سعر الصويا، موضحاً أنه لا يوجد اكتفاء ذاتى محلى من الصويا ويتم استيراد 80% لسد احتياجات المربين.

وطالب وزارة الزراعة بضرورة الاستمرارية فى الإفراجات الجمركية الخاصة بمدخلات الأعلاف لعدم حدوث فجوة تسعيرية بين الخامات والأعلاف وانفلات أسعار الأعلاف مرة أخرى خاصة أن هناك ركود فى مبيعات قطاع الأعلاف تخطى الـ 4 أشهر بسبب عدم دخول دورات تسكين جديدة.

وأعلنت شركة المجد عن زيادة أسعارها بقيمة 500 جنيه لجميع الأصناف ما عدا مجموعة البياض زادت بقيمة 400 جنيه وارتفعت أسعار أعلاف الماشية بنحو 300 جنيه لتسجل أعلاف بادى سوبر 23% حوالى 19.7 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 19.6 ألف جنيه وناهى سوبر 19% حوالى 19.5 ألف جنيه وست البيت 21.5% بنحو 18.9 ألف جنيه وبادى نامى 21% بنحو 18.7 ألف جنيه.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة الأسبوع الماضي، أنه تم الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بنحو 133 مليون دولار خلال أسبوعين مضيفا أن الإفراج، الذى تم خلال الفترة من 8 سبتمبر حتى 21 من نفس الشهر، شمل 175 ألف طن من الذرة بنحو 63 مليون دولار، وحوالى 85 ألف طن من فول الصويا بنحو 64 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالى 6 ملايين دولار.