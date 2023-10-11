ألفا جنيه زيادة فى سعر الصويا.. والأعلاف ترتفع بنحو 500 جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الأعلاف فى السوق المحلى بنحو 500 جنيه خلال يومين ليسجل طن العلف ما بين 19 و20 ألف جنيه للطن الواحد، على خلفية زيادة سعر الصويا بنحو ألفى جنيه للطن، كما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى والارجنتينى 500 جنيه فى الطن الواحد ليسجل، أمس الإتنين، نحو 11.4 ألف جنيه.
وأرجع المهندس محمد سليمان مدير قطاع المبيعات بمؤسسة الإيمان لأعلاف الثروة والحيوانية والداجنة، الارتفاع المفاجئ لأسعار الأعلاف إلى زيادة أسعار كسب الصويا إحدى مستلزمات إنتاج الأعلاف تامة الصنع بنحو ألفى جنيه خلال يومين.
وأضاف سليمان، أنه لابد من العمل على استقرار السوق، خاصة أن سعر الدواجن يرتبط ارتباط كلى بسعر الأعلاف، وإشار إلى أن هناك العديد من المزارع بدأت دخول دورات تسمين جديدة بعد توقف دام شهرين.
وقال المهندس محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن ارتفاع أسعار خام الصويا دفع الأعلاف للزيادة، موضحاً أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلت أمس نحو 11.4 ألف جنيه مقابل 10.9 ألف جنيه الأسبوع الماضى، كما سجلت الذرة الصفراء الأوكرانى نحو 10.5 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه نفس المدة الزمنية بينما سجلت الصويا 24 ألف جنيه مقابل 22 ألف جنيه.
وقال محمد زكريا رئيس قطاع المبيعات بشركة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الشركة قامت بزيادة أسعار الأعلاف بنحو 500 جنيه بالتوازى مع ارتفاع سعر الصويا، موضحاً أنه لا يوجد اكتفاء ذاتى محلى من الصويا ويتم استيراد 80% لسد احتياجات المربين.
وطالب وزارة الزراعة بضرورة الاستمرارية فى الإفراجات الجمركية الخاصة بمدخلات الأعلاف لعدم حدوث فجوة تسعيرية بين الخامات والأعلاف وانفلات أسعار الأعلاف مرة أخرى خاصة أن هناك ركود فى مبيعات قطاع الأعلاف تخطى الـ 4 أشهر بسبب عدم دخول دورات تسكين جديدة.
وأعلنت شركة المجد عن زيادة أسعارها بقيمة 500 جنيه لجميع الأصناف ما عدا مجموعة البياض زادت بقيمة 400 جنيه وارتفعت أسعار أعلاف الماشية بنحو 300 جنيه لتسجل أعلاف بادى سوبر 23% حوالى 19.7 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 19.6 ألف جنيه وناهى سوبر 19% حوالى 19.5 ألف جنيه وست البيت 21.5% بنحو 18.9 ألف جنيه وبادى نامى 21% بنحو 18.7 ألف جنيه.
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة الأسبوع الماضي، أنه تم الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بنحو 133 مليون دولار خلال أسبوعين مضيفا أن الإفراج، الذى تم خلال الفترة من 8 سبتمبر حتى 21 من نفس الشهر، شمل 175 ألف طن من الذرة بنحو 63 مليون دولار، وحوالى 85 ألف طن من فول الصويا بنحو 64 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالى 6 ملايين دولار.
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