الحكومة توافق على آليات توفير الأقطان للصناعة المحلية والتصدير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والآليات التى تم وضعها من قبل وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، بشأن الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذا الكميات التى يمكن تصديرها من هذه الأقطان خلال الفترة القادمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية عدد من المنشآت والأصول العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وذلك فى إطار تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
ونص مشروع القرار على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقولة، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان فى نظام التأمين الصحى الشامل، توطئة لضمها إلى النظام.
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