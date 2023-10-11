الحكومة توافق على آليات توفير الأقطان للصناعة المحلية والتصدير

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والآليات التى تم وضعها من قبل وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، بشأن الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذا الكميات التى يمكن تصديرها من هذه الأقطان خلال الفترة القادمة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية عدد من المنشآت والأصول العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وذلك فى إطار تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

ونص مشروع القرار على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقولة، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان فى نظام التأمين الصحى الشامل، توطئة لضمها إلى النظام.