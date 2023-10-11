تعديل قرار إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة فولو تكستايل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 الخاص بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة“فولو تكستايل” Volo Textile، تختص بمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، والكائنة بالكيلو 70 طريق الإسماعيلية الصحراوى، ناحية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.
ونص القرار على تعديل إحداثيات المشروع، دون التأثير على المساحة الإجمالية له وقدرها 69215 متر مربع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009، وتعديل البرنامج الزمنى المقرر للانتهاء من إنشاء وتطوير هذه المنطقة.
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