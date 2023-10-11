تعديل قرار إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة فولو تكستايل

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 الخاص بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة“فولو تكستايل” Volo Textile، تختص بمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، والكائنة بالكيلو 70 طريق الإسماعيلية الصحراوى، ناحية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

ونص القرار على تعديل إحداثيات المشروع، دون التأثير على المساحة الإجمالية له وقدرها 69215 متر مربع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009، وتعديل البرنامج الزمنى المقرر للانتهاء من إنشاء وتطوير هذه المنطقة.