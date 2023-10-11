سبينيس تشارك فى مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شاركت شركة سبينيس إيجيبت مالك ومشغل سلسلة سوبر ماركت وهايبر ماركت سبينيس، فى اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتجار والسلاسل التجارية لبحث سبل تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.
وأكدت شركة“سبينيس” على تأييدها للمبادرة وعلى التزامها الكامل اعتبارا من 15 أكتوبر الجارى ببيع جميع السلع المدرجة على قائمة المبادرة بالاتفاق مع المنتجين بسعر التكلفة ودون أى هامش ربح حيث أن السياسة التسعيرية ستكون البيع بسعر المورد خاصة وأن وزير التموين أكد أنه تم الاتفاق بالفعل مع عدد من المصانع والمنتجين على توريد هذه السلع بأسعار مخفضة وهى:“السكر – الأرز – زيت خليط – المكرونة – الفول – العدس – جبن فيتا – واللبن المعبأ”.
وسوف تكون مشاركة“سبينيس إيجيبت” واسعة النطاق عبر فروعها البالغ عددها 24 فرع فى القاهرة والإسكندرية والجيزة والساحل الشمالى والمنوفية والغربية والمنيا والغردقة والقليوبية، وأيضا عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها وموقعها الإلكترونى.
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