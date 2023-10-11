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سبينيس تشارك فى مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

10/11/2023 3:26:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شاركت شركة سبينيس إيجيبت مالك ومشغل سلسلة سوبر ماركت وهايبر ماركت سبينيس، فى اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتجار والسلاسل التجارية لبحث سبل تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.

وأكدت شركة“سبينيس” على تأييدها للمبادرة وعلى التزامها الكامل اعتبارا من 15 أكتوبر الجارى ببيع جميع السلع المدرجة على قائمة المبادرة بالاتفاق مع المنتجين بسعر التكلفة ودون أى هامش ربح حيث أن السياسة التسعيرية ستكون البيع بسعر المورد خاصة وأن وزير التموين أكد أنه تم الاتفاق بالفعل مع عدد من المصانع والمنتجين على توريد هذه السلع بأسعار مخفضة وهى:“السكر – الأرز – زيت خليط – المكرونة – الفول – العدس – جبن فيتا – واللبن المعبأ”.

وسوف تكون مشاركة“سبينيس إيجيبت” واسعة النطاق عبر فروعها البالغ عددها 24 فرع فى القاهرة والإسكندرية والجيزة والساحل الشمالى والمنوفية والغربية والمنيا والغردقة والقليوبية، وأيضا عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها وموقعها الإلكترونى.

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