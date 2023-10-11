مبيعات ((الشرقية للدخان)) من السجائر تنخفض 14.1% العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت مبيعات الشركة الشرقية للدخان ((إيسترن كومبانى))، من السجائر، خلال العام المالى الماضى، بمعدل 14.1%، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر بيع السجائر والمعسل خلال العام نفسه، كما انخفضت كمية الإنتاج من السجائر بنحو 13.9%.
وخلال الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة نهاية الشهر الماضى، قالت إدارة الشركة إنها عملت خلال العام المالى المنتهى فى يوليو، للحفاظ على أسعار تنافسية فى ظل ندرة الخامات والعملات الأجنبية.
يذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة ((إيسترن كومبانى)) أقرت توزيعات الأرباح المقترحة بقيمة 3.75 جنيه للسهم الواحد عن العام المالى الماضى.
وسيتم توزيع الكوبون على قسطين؛ الأول بقيمة جنيهين، سيتم توزيعه خلال الشهر الجارى، والثانى بقيمة 1.75 جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر ديسمبر.
واعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023، وتقريرى مراقبى الحسابات، والقوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023.
حققت الشركة صافى ربح بلغ 7.65 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، مقابل أرباح بلغت 4.03 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى.
وحققت الشركة هامش صافى ربح بنسبة 43% عن فترة العام المالى الماضى، مقارنة بهامش صافى ربح 24% تم تسجيلها العام قبل الماضى.
وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوى مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، فيما سجل النصيب الأساسى للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.
كتبت ـ إشراق صلاح الدين:
MENAFN11102023000202011048ID1107223357
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.