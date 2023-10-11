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مبيعات ((الشرقية للدخان)) من السجائر تنخفض 14.1% العام المالى الماضى

10/11/2023 3:26:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مبيعات الشركة الشرقية للدخان ((إيسترن كومبانى))، من السجائر، خلال العام المالى الماضى، بمعدل 14.1%، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر بيع السجائر والمعسل خلال العام نفسه، كما انخفضت كمية الإنتاج من السجائر بنحو 13.9%.

وخلال الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة نهاية الشهر الماضى، قالت إدارة الشركة إنها عملت خلال العام المالى المنتهى فى يوليو، للحفاظ على أسعار تنافسية فى ظل ندرة الخامات والعملات الأجنبية.

يذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة ((إيسترن كومبانى)) أقرت توزيعات الأرباح المقترحة بقيمة 3.75 جنيه للسهم الواحد عن العام المالى الماضى.

وسيتم توزيع الكوبون على قسطين؛ الأول بقيمة جنيهين، سيتم توزيعه خلال الشهر الجارى، والثانى بقيمة 1.75 جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر ديسمبر.

واعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023، وتقريرى مراقبى الحسابات، والقوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023.

حققت الشركة صافى ربح بلغ 7.65 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، مقابل أرباح بلغت 4.03 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى.

وحققت الشركة هامش صافى ربح بنسبة 43% عن فترة العام المالى الماضى، مقارنة بهامش صافى ربح 24% تم تسجيلها العام قبل الماضى.

وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوى مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، فيما سجل النصيب الأساسى للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.

كتبت ـ إشراق صلاح الدين:

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