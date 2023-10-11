التضخم الأساسى يتباطأ على أساس سنوى إلى 39.7% فى سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
تباطأ معدل التضخم الأساسى خلال سبتمبر الماضى على أساس سنوى، للشهر الثانى على التوالى، ليسجل 39.7% مقابل 40.4% فى أغسطس، فيما ارتفع على أساس شهرى إلى 1.1% مقابل 0.3% فى أغسطس.
والتضخم الأساسى هو مؤشر مبنى على معدلات التضخم فى الحضر، ويعده البنك المركزى بعد استبعاد السلع المحددة إداريًا، سريعة التقلب.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدلاً شهرياً بلغ 2% فى سبتمبر 2023 مقابل 1.6% فى أغسطس.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 38% فى سبتمبر 2023 مقابل 37.4% فى أغسطس 2023.
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