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التضخم الأساسى يتباطأ على أساس سنوى إلى 39.7% فى سبتمبر - جريدة البورصة

10/11/2023 3:26:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > تباطأ معدل التضخم الأساسى خلال سبتمبر الماضى على أساس سنوى، للشهر الثانى على التوالى، ليسجل 39.7% مقابل 40.4% فى أغسطس، فيما ارتفع على أساس شهرى إلى 1.1% مقابل 0.3% فى أغسطس.

والتضخم الأساسى هو مؤشر مبنى على معدلات التضخم فى الحضر، ويعده البنك المركزى بعد استبعاد السلع المحددة إداريًا، سريعة التقلب.

وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدلاً شهرياً بلغ 2% فى سبتمبر 2023 مقابل 1.6% فى أغسطس.

كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 38% فى سبتمبر 2023 مقابل 37.4% فى أغسطس 2023.

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