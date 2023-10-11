هولندا تخسر 7 مليارات دولار فى عملية إنقاذ إيه بى إن أمرو بنك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قالت وزيرة المالية الهولندية، إن تدخل الحكومة لإنقاذ بنك“إيه بي إن أمرو بنك ABN Amro Bank” خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 قد كلفها نحو 6.7 مليار يورو (7.1 مليار دولار).

وأوضحت“سيجريد كاج” في رسالة إلى البرلمان نُشرت مساء الإثنين، أن القيمة الحالية لحصة الحكومة البالغة 49.5% في المقرض، غير كافية لاسترداد إجمالي الاستثمارات، حسبما ذكرت“بلومبرج”.

وقالت“كاج” في الرسالة، إنه ليس واقعياً انتظار وصول سعر سهم بنك“إيه بي إن أمرو” إلى المستوى الذي سيمكن الحكومة من بيع السهم دون تكبد خسارة، حيث يحتاج إلى أن يتضاعف سعره ليصل إلى نحو 28.74 يورو من المستوى الحالي البالغ حوالي 13.5 يورو.

وتكلف دافعو الضرائب الهولنديين قرابة 21.7 مليار يورو في ذروة الأزمة المالية لإنقاذ البنك، وأعيد إدراج سهم المقرض في نوفمبر 2015 وباعت الدولة حصة قدرها 23%، ثم بدأت الحكومة في التخارج حيث خفضت حيازاتها إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ عملية الإنقاذ قبل 15 عاماً.