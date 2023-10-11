هولندا تخسر 7 مليارات دولار فى عملية إنقاذ إيه بى إن أمرو بنك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > قالت وزيرة المالية الهولندية، إن تدخل الحكومة لإنقاذ بنك“إيه بي إن أمرو بنك ABN Amro Bank” خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 قد كلفها نحو 6.7 مليار يورو (7.1 مليار دولار).
وأوضحت“سيجريد كاج” في رسالة إلى البرلمان نُشرت مساء الإثنين، أن القيمة الحالية لحصة الحكومة البالغة 49.5% في المقرض، غير كافية لاسترداد إجمالي الاستثمارات، حسبما ذكرت“بلومبرج”.
وقالت“كاج” في الرسالة، إنه ليس واقعياً انتظار وصول سعر سهم بنك“إيه بي إن أمرو” إلى المستوى الذي سيمكن الحكومة من بيع السهم دون تكبد خسارة، حيث يحتاج إلى أن يتضاعف سعره ليصل إلى نحو 28.74 يورو من المستوى الحالي البالغ حوالي 13.5 يورو.
وتكلف دافعو الضرائب الهولنديين قرابة 21.7 مليار يورو في ذروة الأزمة المالية لإنقاذ البنك، وأعيد إدراج سهم المقرض في نوفمبر 2015 وباعت الدولة حصة قدرها 23%، ثم بدأت الحكومة في التخارج حيث خفضت حيازاتها إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ عملية الإنقاذ قبل 15 عاماً. أرقام
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